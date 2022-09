Đánh sập đại lý cấp 2 trong đánh bạc M88

Pháp luật

Ngày 25/9, Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam bắt giữ 4 đối tượng về hành vi đánh bạc trên không gian mạng với lượng tiền lớn.