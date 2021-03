Đánh ghen xôn xao MXH: Vợ hất thẳng bát nước mắm vào mặt nhân tình của chồng, nhưng kinh hoàng nhất là "liên hoàn tát" mà người chồng phản bội được nhận

Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ đánh ghen khiến dư luận xã hội xôn xao MXH với hàng loạt những vụ đánh ghen cùng nhiều tình tiết sốc óc. Khi thì đôi nhân tình bị vạch trần ngay tại phòng trọ, lúc thì chồng tung "liên hoàn chưởng" hạ tình địch trên hồ Tây.

Có vẻ như những video bắt gian tại trận vẫn chưa "hạ nhiệt" khi tối qua, một cô nàng trên MXH Tik Tok bất ngờ đăng đàn cảnh đánh ghen thu hút hàng chục ngàn lượt xem.

Người này có viết: "Chồng của bạn thân đang dẫn gái đi ăn. Vợ hất nước mắm vào mặt bồ. Chồng bênh bồ, tát vợ. Thế là mình nhảy vào tát thằng chồng liên tục - 20 cái tát liên tục!"

Vợ đi cùng bạn thân và con trai tới gặp chồng lẫn nhân tình. (Nguồn: Tik Tok)

Nhìn từ đoạn clip có thể dễ dàng nhận ra cô vợ đội mũ bảo hiểm trắng dẫn theo con trai nhỏ bên cạnh để "dằn mặt" cặp gian tình đang ngồi ăn tại quán. Trong khi đó, người phụ nữ váy vàng được cho là kẻ thứ 3 cũng như cô gái đội mũ bảo hiểm xanh chính là bạn thân (đồng thời là người đăng video).

Mặc dù đoạn clip không rõ tiếng nên chẳng thể biết đôi bên tranh cãi nhau ra sao, nhưng gay cấn nhất phải kể tới hành động hất bát nước mắm vào cả chồng lẫn tình địch của cô vợ. Tuy nhiên câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ngay sau khi vợ làm tổn thương nhân tình, người đàn ông lập tức đứng dậy, đi về phía tình nhân như để che chắn, bảo vệ. Cao trào tiếp tục được đẩy lên cao hơn khi người chồng còn bênh bồ, thẳng tay tát vợ trước sự chứng kiến của cậu con trai lẫn rất nhiều khách ăn xung quanh. Thậm chí, có khoảnh khắc anh này khi bị dồn đến bước đường cùng còn định cầm chai nước trên bàn để phản kháng.

Chồng thẳng tay tát vợ nhưng bị bạn thân của vợ chống trả ngược lại. (Ảnh chụp màn hình)

Rất may cho cô vợ là sự xuất hiện của hai người bạn thân "kề vai sát cánh" chống trả lại người chồng vũ phu. Ngoài ra, người bạn mũ xám cũng nhanh tay chộp lấy chai nước trước khi gã đàn ông định ra tay đánh phản kháng. Về phía kẻ thứ 3, cô ta chỉ đứng yên mà không có động thái gì.

Cộng đồng mạng sau khi xem những hình ảnh nói trên đã ngay lập tức bày tỏ cảm xúc phẫn nộ. Trước hết là đối với người chồng tệ bạc cũng như cô nàng có gian tình với người đàn ông kia bởi hành vi sai trái. Vợ con luôn là những điều quan trọng, thiêng liêng, vậy mà chỉ vì muốn bảo vệ nhân tình, anh ta thẳng tay đánh vợ.

Ngoài ra, cũng không ít ý kiến thể hiện sự khó hiểu vì cô vợ trong clip lại dẫn theo con trai để đi bắt gian chính bố mình. Trẻ con vẫn còn rất ngây thơ, trong sáng, nếu để chúng nhìn thấy những hành động này thì rất dễ gây ra hậu quả xấu về mặt tâm lý khi chúng trưởng thành. Hơn nữa, liệu đứa bé ấy có hiểu cho bố mẹ mình hay sẽ quay ra chán ghét, thậm chí là căm thù đấng sinh thành?

Pha phản kháng bất thành của ông chồng tệ bạc. (Ảnh cap màn hình)

Khi nhận được phản ứng về việc mang trẻ con theo khi đi đánh ghen, cô gái đăng đàn video cũng giải thích thêm về sự xuất hiện của bé trai: "Đang đón con đi học về thì ghé vào nói chuyện luôn chứ không phải có ý định đánh ghen nhé. Vứt (chồng) rồi mà nó lỳ, không chịu ký đơn nên mới phải ra gặp để nó ký đó".

Bao giờ cũng thế, mỗi cuộc đánh ghen được tung hê trên MXH cũng là giọt nước tràn ly của mối quan hệ đang trên bờ vực đổ vỡ. Ngoại tình đôi khi khiến cho con người ta mù mờ ý chí và trở nên thiếu trách nhiệm đối với vợ con. Đoạn clip trên không rõ là được quay từ bao giờ hay kết cục của cặp vợ chồng lẫn người phụ nữ chen chân vào gia đình người khác sẽ đi về đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng tổn thương nhất chính là đứa con trai tội nghiệp.

Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến mẹ mình phải gồng lên để bảo vệ hạnh phúc gia đình nhưng người cha thì lại bên chằm chặp người phụ nữ xa lạ, chấp nhận xuống tay với mẹ quá đỗi mạnh bạo? Đây cũng sẽ là bài học nhãn tiền cho các cặp đôi, đừng bao giờ đặt nhẹ hai chữ đạo đức trong hôn nhân, bởi đằng sau đó là một loạt hệ lụy khôn lường. Đánh ghen bạo lực có thể là hành vi bùng nổ trong lúc giận dữ trào dâng nên dễ dẫn đến mất kiểm soát, gây sát thương cho người khác. Mỗi cuộc đánh ghen có thể trước mắt khiến người bị phản bội và một số người chứng kiến được hả hê trong phút chốc. Thế nhưng nỗi đau sau mỗi cuộc bạo lực đánh ghen đó còn kéo dài và ảnh hưởng mãi về sau với con cái, gia đình. Hành động đánh ghen mà nhiều người đứng ngoài hô hào cổ vũ thực chất lại đẩy người đánh ghen vào thế vi phạm pháp luật.

Tác giả: N.H

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc