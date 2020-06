Đánh bại nhà vô địch tại Hàng Đẫy, SL Nghệ An lên ngôi đầu

Đánh bại nhà vô địch V-League và Cúp Quốc gia - CLB Hà Nội ngay trên sân khách, SL Nghệ An vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp sau vòng 5 V-League.

Mùa này SL Nghệ An khởi đi trong sự ngờ vực về mặt con người. Họ không có tiền đạo giỏi, ngoại binh cũng chỉ thuộc hạng xoàng xoàng mà thôi.

Quang Hải vào sân giữa hiệp 2, nhưng không thể giúp Hà Nội có bàn thắng.

May mà khi tiền đạo không biết ghi bàn thì SL Nghệ An còn có những cầu thủ tuyến giữa và thậm chí là hậu vệ lập công.

Và hôm nay, ngay giữa “sào huyệt” Hàng Đẫy của nhà vô địch V-League, SL Nghệ An đã “đánh úp” chủ nhà để lấy trọn ba điểm. Bàn thắng duy nhất trận do công tiền vệ Văn Lắm của SL Nghệ An ghi ở phút 57.

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, Hà Nội thiếu quá nhiều trụ cột do chấn thương như Duy Mạnh, Đình Trọng, nay lại thêm Moses cùng với đó là Quang Hải không có trạng thái tốt. Mãi phút 68, Quang Hải mới được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân.

Sự hiện diện của Quang Hải phần nào khiến khung thành của Văn Hoàng (SL Nghệ An) bị uy hiếp. Vào sân Quang Hải thực hiện nhiều pha dứt điểm từ “que trái” khó chịu nhưng không đủ hiểm hóc để hạ gục được Văn Hoàng.

Đánh bại CLB Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy, SL Nghệ An vọt lên ngôi đầu bảng với 11 điểm. Một chiến thắng rất hiển hách cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường, bởi ba năm qua, tại đấu trường V-League chẳng ai thắng được “đội tuyển Việt Nam” thu nhỏ này trên sân khách.

+ Thứ tự các đội đầu và cuối bảng: 1- SL Nghệ An (11 điểm) , 2- B. Bình Dương (10 điểm), 3- TP.HCM (10 điểm)… 13- Quảng Nam (4 điểm), 14- Nam Định (3 điểm).

Tác giả: THANH HÀ

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM