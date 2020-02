Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé lịch sử tranh suất Olympic 2020

Một trận hoà trước Myanmar cũng giúp tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn lọt vào vòng loại tiếp theo của Olympic Tokyo 2020, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn khát khao chiến thắng khi tung đội hình có 3 tiền đạo là Vạn Sự, Huỳnh Như, Hải Yến.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar, giành vé vào vòng play-off.

Ý đồ đánh phủ đầu được tuyển nữ Việt Nam thực hiện với ít nhất 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt trong 10 phút đầu. Hàng tiền vệ kiểm soát tốt thế trận và liên tục tấn công nhuần nhuyễn.

Lần lượt Hải Yến, Tuyết Dung hay Vạn Sự đều rảnh chân dứt điểm khi hàng thủ Myanmar chơi áp sát không tốt, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Your browser does not support the video tag.

Sức ép được toàn đội duy trì đều đặn. Myanmar hiếm có pha tấn công trong hiệp 1, hoặc nếu lên bóng thì không đủ sắc sảo để hạ gục hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn tấn công áp đảo, nhưng không có được bàn thắng trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, sức ép dồn dập của tuyển nữ Việt Nam cuối cùng cũng khiến Myanmar mắc sai lầm. Phút 63, Bích Thuỳ thực hiện quả tạt như đặt để Vạn Sự băng vào đánh đầu chéo góc, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Tuyển nữ Việt Nam đá chậm, chắc sau khi nắm lợi thế. Myanmar vùng lên và có cơ hội gỡ hoà chỉ 5 phút sau đó, nhưng tiền đạo Yee Yee Oo lại đặt lòng chệch khung thành bỏ trống.

Tuyển nữ Việt Nam cũng có cơ hội ghi bàn kết liễu trận đấu, song không dứt điểm thành công. Dẫu sao, kết quả này cũng đủ để tuyển nữ Việt Nam chắc chắn vượt qua bảng đấu. Trận đấu với Hàn Quốc ở lượt cuối chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng play-off tranh vé đi Olympic. Đối thủ của đội sẽ được xác định sau khi bảng đấu còn lại ngã ngũ, nhiều khả năng là Trung Quốc hoặc Australia.

Tác giả: HỒNG NAM

Nguồn tin: Báo VTC News