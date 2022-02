Đang xét xử 'trùm' buôn lậu Mười Tường và đồng phạm

Sáng 16-2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) - cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang - về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 4 đồng phạm tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 ngày 24-6-2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện 4 đối tượng trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, 4 đối tượng cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một đối tượng ném lại túi nylon, bên trong có 470.000 USD (tương đương gần 11 tỉ đồng) nên lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật.

Đến ngày 6 và 9-7-2021, Sang, Linh ra đầu thú; còn Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra vào ngày 30-10-2020. Cả 2 tự thú trước đó tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

4 bị cáo mặc đồ bảo hộ khi ra tòa

Qua điều tra, 4 đối tượng khai nhận thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng. Ngày 24-6-2019, Mười Tường chỉ đạo kêu Sang cùng Minh, Linh và Lê qua Campuchia nhận 470.000 USD vận chuyển về Việt Nam thì bị phát hiện.

Riêng Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác cùng những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.

