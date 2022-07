Đăng video trên TikTok vu khống Cảnh sát PCCC

Pháp luật

Ngày 30/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phối hợp Công an huyện Đức Trọng làm việc đối với H. H. H (SN 1994, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ hành vi vu khống Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng lấy 100 triệu đồng của người dân sau khi dập tắt một vụ hỏa hoạn.