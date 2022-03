Đang ship "hàng" cho đối tượng nghiện ma túy thì bị bắt

Ngày 26/3, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lê Khắc Bình (SN 1986, trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Khắc Bình tại cơ quan điều tra.

Theo đó, thời gian gần đây, Công an huyện Anh Sơn phát hiện một đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện trên địa bàn với nhiều biểu hiện bất minh. Quá trình theo dõi, cơ quan công an xác định đối tượng trên là Lê Khắc Bình, trú tại huyện Đô Lương. Lê Khắc Bình thường xuyên có mặt tại huyện Anh Sơn với lý do lên nhà bạn chơi nhưng thực chất là mang ma túy lên bán cho các đối tượng nghiện ở huyện Anh Sơn.

Được biết, Lê Khắc Bình đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản lại nghiện ma túy lâu năm nên đối tượng có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan Công an.

Quá trình mật phục theo dõi, đến 0h30 ngày 26/3 tại xã Đức Sơn, Công an huyện Anh Sơn đã bắt quả tang Lê Khắc Bình về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi Bình đang trên đường mang ma túy đi giao cho các đối tượng nghiện.

Tang vật thu giữ gồm nhiều viên hồng phiến, ma túy đá. Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục mở rộng chuyên án./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: vov.vn