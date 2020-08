Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, sự việc xảy ra vào ngày 15/8, tại Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, một người đàn ông đang ngồi câu cá bên hồ nước thì đột ngột đứng dậy bỏ chạy, theo sau đó là một người đàn ông khác.

Sau vài giây, người ta thấy một con sóng lớn ập tới. Được biết, mưa lớn diễn ra trong những ngày qua đã khiến đá từ một ngọn núi gần đó đổ xuống và tạo ra một con sóng.

May mắn là không có ai bị thương sau vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn