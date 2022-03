Đắng lòng sau vụ án chị đưa em gái và hai em họ sang Trung Quốc bán dâm

Trong đó, Khoàng Thị Vân (SN 1982, HKTT tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên) và Vàng Thị Huệ (SN 2001, ở tại xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) bị truy tố về hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi. Hai đối tượng gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1991, đăng ký thường trú tại thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Vàng Văn Mạnh (SN 1992, ở tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), bị đề nghị truy tố về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Do có nhu cầu tìm việc làm, khoảng tháng 6/2021, ba cô gái gồm V.T. L (SN 2006); V.T.N (SN 2007) và V.T. B (SN 2006, cùng trú tại tỉnh Lai Châu) đã nhờ đến sự giúp đỡ của Huệ. Về quan hệ gia đình, Huệ là chị gái của V.T.L; đồng thời cũng là chị họ của V.T.N và V.T.B nên khi nhờ Huệ tìm việc làm, cả ba nạn nhân đều không nghi ngờ gì. Ngày 5/7/2021, ba nạn nhân cùng với Huệ đến Bến xe huyện Nậm Nhùn để đón xe khách thì gặp Lò Văn Quyết (SN 1991, trú tại xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên) là người sống với Vàng Thị Huệ như vợ chồng. Sau đó, Lò Văn Quyết đi cùng xe khách với Huệ, L, N, B lên thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Ngày hôm sau thì có thêm một cô gái lên là L.T.T cũng xuất hiện tại khách sạn. Họ ở đó đến chiều thì Huệ thuê một xe ôtô (không xác định được người lái xe và đặc điểm xe) để đưa 3 người gồm V.T.L, V.T.N, V.T. B và người phụ nữ tên T tự đi ra thành phố Lào Cai…, sau đó sang Trung Quốc bằng đường đò. Trong những ngày ở đây, họ phải tiếp khách mua dâm. Ngày 6/8/2021, ba nạn nhân V.T. L, V. T. N và V.T.B bị Công an huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) bắt giữ. Đến ngày 10/9/2021, các nạn nhân được trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ngày 13/10/2021, L.T.T được Công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

4 đối tượng trong vụ án.

Vụ án theo thẩm quyền được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai. Sau khi tiếp nhận thông tin, các điều tra viên đã tiến hành ghi lời khai của người bị hại và các nhân chứng liên quan. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 9/10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ khẩn cấp đối với Khoàng Thị Vân. Mở rộng điều tra, ngày 18/10/2021, đã tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huệ về hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi do đang nuôi con nhỏ.

Quá trình đấu tranh, vụ án bước đầu được làm rõ: Khoảng cuối năm 2018, Vân và Huệ quen biết nhau, trong quá trình này, Huệ biết Vân có hoạt động quản lý gái mại dâm tại Trung Quốc. Khoảng 1 năm sau đó (năm 2019), Huệ quen biết L.T.T (SN 1998, trú tại tỉnh Điện Biên), quá trình nói chuyện, L.T.T có nhờ Huệ tìm việc làm ở Lai Châu cho T. Khi ấy, Huệ nói rằng không có việc gì để làm, nếu muốn làm chỉ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Khoảng tháng 3/2021, Vân cùng chồng là Đỗ Văn Hiệp xuất cảnh trái phép sang huyện Hà Khẩu, Trung Quốc thuê phòng 301, lầu 3, tòa Hoa Húc Thương, chợ nông sản huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để ở. Đến tháng 6/2021, khi các nạn nhân gồm V.T. L, V. T. N và V. T.B nhờ Huệ tìm việc làm thì đối tượng này nảy sinh ý định đưa họ sang Trung Quốc giao cho Vân để làm gái mại dâm, nhằm hưởng tiền hoa hồng.

Thực hiện ý định trên, Huệ đã liên lạc qua Facebook trao đổi với Vân. Vân thoả thuận mỗi tháng sẽ trả cho Huệ 2 nghìn NDT/người. Sau đó, Huệ thông báo với 3 nạn nhân đã tìm được việc làm; công việc là đi làm gái mại dâm ở Hà Khẩu - Lào Cai (không nói rõ là làm ở Trung Quốc), mỗi tháng sẽ nhận được từ 15 đến 20 triệu đồng). Vì cần tiền, 3 nạn nhân đã đồng ý.

Ngày 7/7/2021, Vân thuê Công đưa V.T. L, V. T. N, V.T. B và L.T.T xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đối tượng Công đã liên lạc với Vàng Văn Mạnh, thuê đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Mạnh lại liên hệ với A Thìn (là người Trung Quốc, có quen biết với Mạnh) và thuê A Thìn đưa 4 cô gái sang Trung Quốc với giá 35 triệu đồng giao cho Vân bố trí làm gái bán dâm.

Trong thời gian này, Đỗ Văn Hiệp cũng trực tiếp dẫn khách đến phòng trọ mua dâm V.T.N từ 4 đến 5 lần. Ngoài ra, có 2 hai lần Hiệp thu tiền khách mua dâm trả từ V.T. N mang về cho Vân.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân