Đang lái xe trên đường, nam thanh niên bất ngờ bị nữ quái xế cầm guốc phang thẳng vào đầu

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một nữ quái xế đánh người đang tham gia giao thông trên đường. Theo đó, sự việc được cho là xảy ra tại Quận 7, TP.HCM và được một người đi đường ở phía sau vô tình quay lại được.

Cô gái cầm guốc chuẩn bị đánh nam thanh niên đi xe máy phía trước.

Đoạn video cho thấy, một cô gái đang điều khiển chiếc xe máy tay ga màu đỏ bằng một tay. Tay trái, cô đang cầm chiếc guốc đen cao khoảng 5 phân của mình. Đáng chú ý hơn, cô gái này dường như đang muốn tiếp cận nam thanh niên đi xe máy trước mặt.

Sau đó, cô gái vượt lên đi song song với nam thanh niên. Lúc này, cô bất ngờ cầm chiếc guốc phang thẳng vào đầu anh rồi phóng vụt lên trên chạy trốn.

Khoảnh khắc nữ quái xế cầm guốc phang vào đầu nam thanh niên.

Bị đánh bất ngờ, nam thanh niên chạy xe máy chậm lại, đưa tay lên xoa đầu, trơ mắt nhìn cô gái vừa đánh mình bỏ đi mà chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. May mắn thay, vì đội mũ bảo hiểm nên có lẽ chàng trai không bị thương.

Nam thanh niên xoa đầu, trơ mắt nhìn nữ quái xế bỏ đi mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều bức xúc trước hành động của nữ quái xế vì việc này có thể gây nguy hiểm cho bản thân cô ta và những người xung quanh. Bên cạnh đó, số khác lại đoán già đoán non rằng có lẽ cô gái là người yêu cũ của nam thanh niên kia. Một số người bình luận:

“Nguy hiểm quá. May mà chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Cô ta nghĩ gì mà có hành động nguy hiểm như vậy”,

“Không hiểu hai người có quen nhau hay có khúc mắc gì không mà làm ra trò này nữa. Có tai nạn xảy ra rồi ngồi đó mà ‘giá như’ nhé”,

“Chắc nam thanh niên kia là người yêu cũ của cô gái này rồi. Gặp lại người yêu cũ trên đường nên bức xúc đây mà”.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn