Đang được chăm sóc y tế vẫn cầm kéo đâm trọng thương 2 người, gây náo loạn bệnh viện

Thông tin trên Zing, ngày 9/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Đạt (24 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) và Nguyễn Tiến Nhựt (27 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 30/8/2019, Phan Minh Tân (22 tuổi) và Nguyễn Hồ Nhật Khánh (21 tuổi, cùng ngụ thị trấn Chợ Gạo) đánh nhau tại Công viên Chợ Gạo. Cả hai cùng bị thương tích, được bạn bè đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.

Hai đối tượng Đạt và Nhựt tại cơ quan điều tra.

Khuya cùng ngày, Tân và Khánh cùng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang điều trị. Hay tin, Nhựt và Đạt vào bệnh viện thăm Khánh.

Khi thấy Lâm, cả 2 cho rằng người này đánh Khánh nên xảy ra mâu thuẫn. 2 người đánh Lâm và lôi ra khỏi phòng cấp cứu.

Đang bị thương và được bác sĩ chăm sóc, Tân vẫn dùng kéo đâm Nhựt và Đạt gây thương tích. Khoa cấp cứu, náo loạn, nhiều người hoảng sợ.

Công an TP.Mỹ Tho đã đến hiện trường, khống chế những người liên quan, đảm bảo công tác an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an TP.Mỹ Tho đã triệu tập một số đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin