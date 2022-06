Đang đùa nghịch với em, bé gái 'hú hồn' vì vật thể lạ bất ngờ rơi xuống suýt trúng người

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một vụ việc nguy hiểm khi trẻ nhỏ đang chơi trong nhà.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, sự việc được camera của gia đình ghi lại. Lúc này là giờ cơm tối, cả nhà đang quây quần ngồi ăn cơm. Trong khi bố và bạn đang ngồi nhắm rượu thì người mẹ ngồi cạnh cũng đang bất lực 'hò' con gái ngồi ngoan một chỗ để ăn cơm.

Tuy nhiên, 3 đứa trẻ con nghịch ngợm nào chịu ngồi yên. Khi bé gái đang đứng đùa nghịch với em trai khu vực gần cửa ban công thì bất ngờ một sự cố đã xảy ra. Đột nhiên, nhiều tấm mặt phẳng từ trên trần rơi xuống, cắm phập vào chiếc ghế mà bé gái đang đứng cạnh. Vô tình khiến bé gái bị quây cứng xung quanh.

Cú rơi đột ngột và nguy hiểm khiến bé gái cùng tất cả người lớn có mặt tại đó đều rất hốt hoảng. Người cha lập tức đứng dậy đi về phía con gái để kiểm tra tình hình. Trong khi đó mẹ của bé chưa hết bàng hoàng chỉ kịp thốt lên: "Thấy chưa, thấy chưa?". Chưa biết chính xác vật thể kia là gì, rất có thể đó là tấm la phông của trần nhà gắn không chắc nên bị rơi xuống. May mắn hai tấm này chỉ rơi quanh người bé gái nên em không bị thương. Song tinh thần cô bé lúc hơi hoảng sợ.

Sự cố bất ngờ trên ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận nhiều ý kiến bàn luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều thót tim trước tình huống bất ngờ xảy ra. Sự việc trên cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh nhà có trẻ nhỏ nên thường xuyên để ý kiểm tra các vật trên cao tránh để xảy ra nguy hiểm cho trẻ.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn