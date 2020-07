Đăng clip nữ sinh đánh nhau lên mạng, bị công an mời lên làm việc

Ngày 1/7, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội phát tán video có nội dung bạo lực học đường nhưng không đúng bản chất của vụ việc, gây hoang mang dư luận.

N.T.T tại cơ quan chức năng.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Nam Đàn phát hiện từ ngày 15/6 một số tài khoản Facebook đăng tải video và thông tin liên quan vụ việc một nhóm học sinh của trường THCS Hưng Thái Nghĩa, huyện Nam Đàn đánh nhau.

Do các thông tin được đăng tải thiếu chính xác, nội dung không đẩy đủ, không đúng bản chất của vấn đề nhưng số lượng chia sẻ bài viết lớn, tốc độ nhanh nên đã gây hoang mang dư luận và nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Đặc biệt, tài khoản Facebook "D.Ph.B.S" đăng tải video nêu trên kèm nội dung bôi nhọ, hạ uy tín tập thể giáo viên nhà trường, phần bình luận của bài viết, bản thân chủ tài khoản và nhiều người khác dùng nhiều từ ngữ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người thân và bản thân các em học sinh có liên quan vụ việc trong video.

Xét thấy, việc đăng tải, chia sẻ các nội dung này có tác động tiêu cực đến nhận thức của nhiều người dùng mạng xã hội, nội dung kích động bạo lực gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em cần thiết ngăn chặn theo quy định tại Điều 29 Luật An ninh mạng 2018 quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, Công an huyện đã tiến hành xác minh và xác định N.T.T (SN 1991 trú tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) là người dùng tài khoản Facebook “D.Ph.B.S” nên đã mời T. lên trụ sở Công an xã làm việc.

Quá trình làm việc, T. thừa nhận đăng tải lên Facebook nội dung như trên nhằm lên án hành vi bạo lực học đường đã xảy ra, và muốn nhà trường có biện pháp xử lý cũng như phụ huynh các học sinh cần giáo dục các em tốt hơn.

Bản thân T và nhiều người dùng mạng xã hội khác không nhận thức được việc chia sẻ các thông tin như vậy là cách ứng xử thiếu văn minh, kích động bạo lực, xâm hại trẻ em.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, T đã tiến hành gỡ bỏ bài viết liên quan./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV