Đẳng cấp không gian sống tại khu đô thị sinh thái Xuân An Green Park

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng lên, đặc biệt là trong giai đoạn nhà nhà, người người quan tâm đến sức khỏe như hiện nay, yếu tố sinh thái, không gian thoáng đãng là vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn môi trường sống.

Trải rộng trên diện tích hơn 27ha với vốn đầu tư lên đến 3000 tỷ đồng, khu đô thị Xuân An Green Park được xem là một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất Bắc Miền Trung. Là biểu tượng cho cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của tỉnh Hà Tĩnh, nằm cạnh các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như bãi biển Xuân Thành, khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Đền Củi,… Xuân An Green Park với môi trường nghỉ dưỡng đẳng cấp, tạo nên một chuẩn mực mới trong phong cách sống.

Khu đô thị Xuân An Green Park mang đến nguồn năng lượng sống tích cực giữa không gian xanh mát lành, giúp cư dân thư thái tận hưởng thiên nhiên.

Với mong muốn có thể mang đến một không gian sống xanh cho khách hàng, khu đô thị Xuân An được thiết kế theo phong cách gần gũi với thiên nhiên gồm 6,4ha cây xanh và 1,6ha hồ điều hòa trên tổng số 27ha diện tích. Xuân An Green Park được thiết kế thành khu đô thị dịch vụ, thương mại và văn phòng cho thuê, mỗi căn liền kề và biệt thự có diện tích bình quân từ 500 – 684,7m2.

Xuân An Green Park sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, cảnh quan xung quanh

Bên cạnh đó, khu đô thị sở hữu hệ thống giao thông vô cùng thuận lợi với bốn mặt đều giáp các trục đường huyết mạch như đường 8A rộng 42m, Nguyễn Nghiễm rộng 35m, đường đi bãi biển Xuân Thành rộng 36m…, mở ra cơ hội sinh lời vượt trội cho những tuyến nhà phố kinh doanh được quy hoạch hướng mặt đường.

Toàn cảnh khu đô thị Xuân An Green Park

Sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan xung quanh cũng như kiến trúc hạ tầng, khu đô thị sinh thái Xuân An Green Park không chỉ là nơi lý tưởng để sinh sống, nơi đây còn rất phù hợp để đầu tư có lãi. Là trung tâm kinh tế của huyện Nghi Xuân, đồng thời cũng sẽ là tâm điểm đô thị mới, khu đô thị Xuân An Green Park hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận vững bền.

Một góc nhỏ công viên trong khu đô thị Xuân An

Là khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, Xuân An Green Park là nơi phù hợp cho nhu cầu ở của rất nhiều người hiện nay.

Xuân An Green Park là khu đô thị sinh thái với hàng loạt tiện ích cao cấp từ rừng sinh thái, quảng trường trung tâm, đảo dưỡng sinh, hồ điều hòa, khu vui chơi trong nhà, khu vườn nướng BBQ, khu thư giãn đọc sách, đồi vọng cảnh, vườn ngắm sao,… tạo nên khung cảnh đô thị hiện đại và tinh tế, thông minh và đồng bộ. Xuân An Green Park chắc chắn sẽ làm hài lòng những vị khách khó tính nhất, đồng thời khẳng định được đẳng cấp sống tinh hoa và gu thẩm mĩ tinh tế của những chủ nhân thời thượng.

Khu đô thị Xuân An Green Park Địa chỉ: Khu đô thị Xuân An Green Park, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, HàTĩnh. Hotline: 0971116999

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn