Đang cãi vã trong bữa rượu, bất ngờ cầm dao cứa cổ hàng xóm

Ngày 7-9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Vi Văn Tý về hành vi cố ý gây thương tích.

Vi Văn Tý tại cơ quan công an - Ảnh: P. Nguyễn

Trước đó, theo tài liệu của công an, vào khoảng 18 giờ ngày 30-7, anh Vi Văn M. (SN 1987, trú tại bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đến nhà Vi Văn Tý (SN 1972, trú cùng bản) để hỏi có nhặt được 2 tấm gỗ của nhà mình mất hay không. Tý liền trả lời không nhặt được và mời anh M. vào nhà cùng uống rượu.

Trong lúc ăn uống, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đang cãi nhau, Tý bất ngờ cầm con dao cứa vào vùng cổ anh M.. Bị thương, anh M. liền kêu cứu và đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an huyện Quỳ Châu đã vào cuộc điều, thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Vi Văn Tý.

Được biết, trước khi cứa cổ anh M., Vi Văn Tý từng có một tiền án về tội giết người và bị Tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu tuyên phạt 7 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Tý không lo làm ăn mà thường xuyên tụ tập uống rượu, gây rối trật tự.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Vi Văn Tý trước pháp luật.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động