Đang cách ly chăm con ốm, mẹ bỉm sữa rơi nước mắt khi thấy hành động của ông ngoại

Trên đời này, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là thiêng liêng nhất, tình cảm vô bờ bến ấy được ví như "nước trong nguồn", "núi Thái Sơn". Dù con cái có lớn lên, trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa, trong mắt cha mẹ chúng ta vẫn mãi nhỏ bé, cha mẹ luôn muốn chở che, bảo bọc.

Khi các con có gia đình, tình yêu con lại được tiếp nối, chuyển hoá thành sự nâng niu, quan tâm chăm sóc bằng cả tấm lòng mà ông bà dành cho các cháu của mình. Cứ thế, mãi không bao giờ vơi cạn.

Câu chuyện mà chị Mỹ Anh, một bà mẹ bỉm sữa đến từ Đà Nẵng chia sẻ dưới đây là một ví dụ. Trên trang Tiktok cá nhân, Mỹ Anh đăng tải đoạn video gây chú ý. Trong video, bố chị đang mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, đứng bế cháu, vừa bế vừa hát ru ở trước cửa phòng ngủ của con gái.

Đi kèm với đoạn clip là dòng trạng thái: "Hai mẹ con mấy hôm trước là F0, phải cách ly riêng trong phòng ngủ ở trên tầng. Ông ngoại mấy hôm không được gặp cháu, ông bảo nhớ quá không chịu được, thế là tìm mọi cách.

Ông quyết định chạy đi mua bộ đồ bảo hộ, mang khẩu trang...chạy lên phòng bế cháu. Con gái mình thấy ông ngoại thì dù đang ngái ngủ vẫn khóc đòi, thế là ông bế lên đi vòng vòng, vừa đi vừa hát ru cháu ngủ. Mình thấy cảnh mà rơi nước mắt.."

Chị Mỹ Anh chia sẻ, trước đó con gái 3 tuổi của chị bị ốm phải nhập viện. Sau khi nhập viện về, mẹ con chị phát hiện nhiễm Covid-19 nên phải cách ly riêng.

"Ông bà ngoại quá lâu không được chăm cháu. Có lẽ đây là lần lâu nhất ông không được gần cháu vì trước nay mình sống với nhà ngoại, ông bà chăm sóc con bé từ nhỏ nên quấn quýt, bện hơi lắm.

Lần này ốm lâu không được gặp ông bà, bé cũng khóc đòi ông, ông thấy sốt ruột quá nên đi mua đồ bảo hộ lên bế cháu.

Bố mình cũng lớn tuổi, lại đang chăm cháu nhỏ là con của em mình nữa, nên phải cẩn thận như thế" - Bà mẹ bỉm sữa tâm sự.

Đọan clip khiến nhiều người xem xúc động. Dân tình cho rằng hẳn người ông, người cha này phải cực kỳ thương con thương cháu thì mới có những lúc yếu lòng như vậy.

Nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng đồng cảm, họ khẳng định chính bản thân mình cũng may mắn như chị Mỹ Anh, khi "Có ông bà ngoại là mùa xuân". Người ta thường nhắc đến nhiều hơn về tình yêu thương, sự chăm sóc ân cần của bà dành cho cháu, bởi trẻ nhỏ cần nhất sự cẩn thận, tỉ mỉ và nhẹ nhàng.

Thế nhưng tình yêu thương có phần "thô ráp" của ông cũng bao la không kém mặc dù đàn ông vốn vẫn được coi là vụng về.

Con gái chị Mỹ Anh rất quấn quýt với ông ngoại

Tâm sự về ông ngoại chăm cháu cực khéo của chị Mỹ Anh khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng: "Từ nhỏ con bé nhà mình được ông cưng và chăm sóc cực kỳ cẩn thận, mình không nói quá khi bảo ông còn thương cháu hơn cả mình thương con.

Không chỉ dỗ cháu ngủ như trong clip, mỗi ngày ông ngoại còn cho cháu ăn, chơi với cháu, thậm chí là tắm rửa cho cháu nữa.

Mình thì may mắn vì được cả nội lẫn ngoại đỡ đần, nhà mình đang sống với ngoại nên ông bà một tay chăm cháu, ông bà nội cũng thương yêu và chiều cháu lắm".



