Dân xứ Nghệ ùn ùn xếp hàng từ sáng đến chiều làm hộ chiếu

Hàng trăm người xếp hàng làm thủ tục hộ chiếu, giấy thông hành tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An sáng 12-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày qua, trước khu vực trụ sở Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, đường Trần Quang Diệu, TP Vinh có hàng trăm người tới xếp hàng dài để vào làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sáng đến chiều 12-7, nhiều người kiên nhẫn chờ tới lượt để làm giấy thông hành, cấp đổi hộ chiếu. Không ít người phải lặn lội dậy từ sáng sớm, song cũng phải mất hàng giờ đồng hồ mới đến lượt của mình do lượng người đến quá đông.

Nếu như các năm trước, người dân thường làm thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh chủ yếu tập trung vào dịp đầu năm mới dẫn đến quá tải, thì nay nhiều người đến để đổi hộ chiếu theo mẫu mới của Bộ Công an.

Cầm trên tay tờ khai, anh Trịnh Xuân Long - 26 tuổi, ngụ xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An - cho biết, anh dậy từ 4h sáng để bắt xe đò vào TP Vinh đến đây làm hộ chiếu, chuẩn bị đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan khi thị trường lao động này mở cửa sau đại dịch COVID-19 được kiểm soát.

Tin lời người viết tờ khai hộ với giá 30.000 đồng/lần có thể vào nhanh, nhưng dù xếp hàng gần hai giờ đồng hồ, anh Long vẫn chưa tới lượt vào bên trong.

"Hai năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thị trường lao động nước ngoài bị đóng băng, tôi không thể xuất ngoại lao động được. Lần này tôi làm hộ chiếu để đi theo đơn hàng ở Đài Loan, hy vọng có thể sớm kiếm được việc làm bên đó", anh Long bộc bạch.

Đứng cạnh anh Long chờ đổi hộ chiếu, chị Phạm Thị Lan Hương - 38 tuổi, quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - cho hay: "Được biết kể từ ngày 1-7, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới nên tôi đến sớm để đổi theo mẫu mới, nhưng không nghĩ mọi người đến đông như vậy".

Người dân Nghệ An chen chúc đến nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông - Ảnh: DOÃN HÒA

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An phải liên tục phát loa thông báo yêu cầu mỗi người dân đứng xếp hàng đúng khoảng cách theo quy định, đề phòng kẻ gian lấy cắp tài sản. Với các công dân dùng điện thoại thông minh được hướng dẫn quét mã QR, đăng nhập nội dung tờ khai điện tử trong thời gian chờ vào trụ sở làm hồ sơ.

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, để tránh thời gian chờ đợi của công dân, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến khích công dân chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an: https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh.

Lượng người tới làm thủ tục hộ chiếu, giấy thông hành tăng đột biến trong những ngày qua - Ảnh: DOÃN HÒA

