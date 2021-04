Dân ‘tố’ doanh nghiệp nợ tiền cá tra giống, doanh nghiệp đề nghị công an vào cuộc

Lãnh đạo Tập đoàn Nam Việt khẳng định đã nhờ công an tỉnh An Giang vào cuộc xử lý vụ việc 2 cán bộ doanh nghiệp này chiếm dụng tiền và lừa đảo người nuôi cá - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 20-4, ông Doãn Tới - chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Việt, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - khẳng định ông đã đề nghị Công an tỉnh An Giang vào cuộc và gửi hồ sơ sang TAND tỉnh để giải quyết vụ 2 thủ quỹ và kế toán công ty của ông đã chiếm dụng tiền và lừa đảo người nuôi cá tra giống.

"Tôi đã giao tiền cho họ đi mua cá tra giống nhưng anh này nghiện cờ bạc online đã gạt công ty là thanh toán xong. Bây giờ người dân "tố" chúng tôi nợ tiền mà không có chứng cứ. Người dân kéo đến trụ sở căng băng rôn và vu khống nên tôi đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý hành vi vu khống. Còn 2 nhân viên đó vài bữa nữa sẽ cho nghỉ việc và phải trả giá vì lừa đảo công ty và người nuôi cá tra giống" - ông Doãn Tới khẳng định.

Trước đó, các hộ dân nuôi cá tra giống ở An Giang và Đồng Tháp gồm: Đặng Lưu Phương, Võ Thị Loa, Võ Thái Hà, Nguyễn Văn Bé Năm và Đặng Văn Dũng đã gửi đơn đến một số cơ quan chức năng tỉnh An Giang phản ánh từ ngày 30-11-2020 đến 19-12-2020, Công ty cổ phần Nam Việt thu mua cá tra giống của họ nhưng đến nay còn nợ lại hơn 1,2 tỉ đồng chưa thanh toán.

Qua nhiều lần mua cá, Nam Việt đã chuyển tiền thanh toán tùy theo người. Có người nhận nhiều lần, có người nhận một lần, có người chưa nhận tiền lần nào. Công ty cổ phần Nam Việt còn nợ 6 hộ với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Nhiều lần họ tìm đến doanh nghiệp yêu cầu thanh toán số tiền mua bán cá tra giống nhưng lãnh đạo Nam Việt cho rằng đã giao cho kế toán và thủ quỹ công ty thanh toán cho người bán cá tra giống. Tức công ty đã thanh toán rồi, không thanh toán lần nữa.

"Chúng tôi đã tìm gặp thủ quỹ của công ty là anh Đỗ Triều Đức và hỏi việc thanh toán tiền như thế nào thì anh Đức bảo đã nhận tiền của Công ty cổ phần Nam Việt nhưng chưa thanh toán tiền. Tôi chỉ biết Nam Việt chứ không biết 2 người đó. Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp xử lý nhân viên để lấy lại tiền cho bà con" - đại diện các hộ gửi đơn nói thêm.

