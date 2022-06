Dán tiền vào bóng bay để tạo bất ngờ nhân ngày sinh nhật, ai dè nhận cái kết 'đứng hình'

Trong ngày sinh nhật của người thân, ai ai cũng muốn dành tặng những món quà bất ngờ, ý nghĩa đến người thân của mình. Thế nhưng, đôi khi chính vì những điều khác thường ấy lại mang đến những kết quả ngoài ý muốn khiến nhiều người phải đau đầu.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một buổi tiệc sinh nhật rất đông vui. Trong buổi tiệc có rất nhiều người thân trong gia đình ngồi quây quần bên nhau để chúc mừng nhân vật chính.

Theo đó, người phụ nữ được cho là nữ chính trong buổi sinh nhật đang vui vẻ tiến lại gần bàn để hộp quà. Một hộp quà được chuẩn bị rất công phu, đẹp lung linh chờ người phụ nữ mở.

Người thân đều hồi hộp chờ người phụ nữ mở gói quà ra và hô vang một, hai, ba…”, khi người phụ nữ vừa mở chiếc dây gói quà thì bóng bay lập tức bay lên, những đồng tiền được dán nối nhau thành dây dài cũng nhanh chóng được kéo vụt lên rất nhanh.

Người phụ nữ gỡ dây buộc, chiếc bóng bay lập tức lao vụt lên không trung.

Ai cũng hô to trong vui mừng nhưng ngay sau đó, những đồng tiền cuối cùng bay lên và vụt lên không trung trong bầu trời tối trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Một số người cố với lên giữ lại nhưng không kịp vì quả bóng khí bay quá nhanh. “Nó bay đi luôn rồi, nó bay đi thật rồi”, một người thân hô lên.

Sau khi quả bóng và “dây tiền” bay vụt đi, người phụ nữ sau đó cũng “đứng hình” chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một số người thân liền nói "lấy cái flycam ra" để tìm cách lấy lại quả bóng bay. "Bây giờ không biết nó rớt ở đâu luôn", một người khác nói.

Những đồng tiền cũng bay lên theo nhưng "bay đi luôn" trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình.

Người phụ nữ thẫn thờ khi món quà của mình vừa bay vụt lên không trung.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, đa số đều cho rằng người gói quà đã bất cẩn khi không dán đồng tiền cuối cùng vào hộp quà.

Một số ý kiến khác thì cho rằng, nên gắn thêm một vật gì đó đủ nặng để giữ cho bong bóng không bay mất được, sự bất cẩn của người gói quà đã gây ra kết quả ngoài ý muốn.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn