Đàn ông con trai có "phạm tội" hay không là do đàn bà con gái?

Vậy mới hay, nhiều khi đàn ông "phạm tội" chưa chắc là do họ, trước nhiều cô gái, họ chưa biết chừng vẫn còn "xanh và non lắm".

Ngay khi câu hỏi được đưa ra, các "cao nhân" bắt đầu vào chia sẻ "bí kíp" rất rôm rả. Một người bày kế:

"Lần đầu dụ người yêu - Trước khi đi chơi bảo là "tý chơi xong anh đưa em về nhà con B nhé, nay em ngủ nhà nó". Chơi bi-a xong tầm đấy 1 rưỡi 2 giờ rồi, trước khi về tầm 5 phút thì mình gọi cho bạn mình bảo "tý tao không qua nhà mày nữa đâu, nhưng mà tao gọi thì cứ off đi nhá đừng nghe máy". Đấy thế là lúc về không gọi được, xong bảo người yêu là "chết rồi nó không nghe máy mà nay chị em đi net cơ, không ai mở cửa cho em. Thế là 2 đứa lượn ngoài đường, được một tý thì trời ủng hộ, bắt đầu lất phất mưa. Thế là mọi người biết phải đi đâu rồi đấy".

Có "chuyên gia lý thuyết" hào hứng vào chỉ đến vài chiêu:

"Một là giả vờ ốm đau đầu, không cần make up đậm gì cả chỉ cần chút son với tí má cho ửng hồng kiểu ốm cảm sốt ấy, xong mặc bộ váy ngủ trên thả rông dưới mặc đồ lót hoặc mặc váy dây không hở bạo quá nha! Xong kêu với đối tượng là: "Anh ơi hình như em ốm rồi anh mua cháo cho em với" xong kêu đối tượng bóp đầu cho, lưu ý thêm vài pha không cẩn thận ngây thơ bị hớ hênh 1 tí, về sau bóp đầu thật hay không phụ thuộc do chị nha.

Hai là uống rượu bia giả vờ say quá gọi đối phương đưa về, trên đường đi ngà ngà say ôm người đối phương tay thả lỏng ôm xuống dưới xong giả bộ lè nhè hoặc ngủ gật, tiếp theo đến đâu thì đến.

Lưu ý: Xong việc thì khóc thật to kêu không nhớ tối qua như thế nào, kêu xin lỗi các thứ hỏi là hôm qua em có nói linh tinh gì không sáng nay em không nhớ gì cả. Khóc bù lu bù loa lên nhưng khóc kiểu gì vẫn phải xinh nhá không mắt sưng húp lên xong nước mũi tèm lem thì ghê lắm. Đấy là trên lý thuyết còn thực hành thì em chưa biết".

Thành viên khác vào chia sẻ kinh nghiệm dở khóc dở cười:

"Mình đen, cũng áp dụng đúng bài chị em dạy. Rủ đi nhậu mấy cốc bia vì buồn chuyện công việc này nọ. Mình thì bố mẹ hẳn đại lý bia, tắm bia từ bé, chết làm sao được. Dặn dò kĩ bà chị "tí em gọi mở cửa đừng nghe máy". Xong uống 3 cốc thì mình giả vờ say, ngả ngốn bảo "em phải đi về thôi, anh lai em về nhà chứ em không biết uống nay say quá". Thế xong chàng lai về thật, may thế bà chị nghe lời mình không nghe máy. Xong đúng ý mình ổng bảo "thôi em say thế này tìm tạm chỗ nào nghỉ rồi mai về". Chết với bà rồi. Lên đến phòng còn giả vờ vào nhà vệ sinh nôn này nọ nhưng thực tế là đi rửa ráy, súc miệng với trang điểm lại với xịt tí nước hoa. Ngon rồi ra thịt thôi thì không thể ngờ... anh giai không uống được bia rượu thật, ngáy từ lúc nào".

Câu hỏi hài hước cùng loạt trả lời bá đạo đã thu hút rất nhiều người theo dõi, các liền anh thi nhau vào lót dép ngồi hóng, một số buông tiếng thở dài: "Ôi đàn bà là những niềm đau", số khác lại như vừa vỡ ra chân lý: "Bấy lâu nay chúng ta đã lầm", "Nhiều khi cứ nghĩ mình là con gà, vào đọc mới hiểu mình chỉ là hạt đậu xanh!".

Tin tốt cho các đấng mày râu là bức tranh về phái đẹp không đến nỗi "toàn một màu láu cá" đến thế. Ngoài kia vẫn có vô số cô gái tin vào chân lý "làm gái cho người ta theo" chứ quyết không đang tay "giăng bẫy". Nếu là kiểu đàn ông thích chinh phục, bạn vẫn dễ dàng gặp được kiểu bạn gái này. Song nếu là một anh chàng nhút nhát, gặp được kiểu con gái chủ động hơn biết đâu lại là vận may của bạn.

Các chuyên gia tình yêu cho rằng xã hội bây giờ đã cởi mở, văn minh hơn so với ngày xưa. Các cô gái không còn bị bó buộc trong tư tưởng "hủ nho" rằng đàn bà phải biết an phận thủ thường, số phận mình nằm trong tay người khác định đoạt. Nếu yêu thích một ai đó, họ không ngần ngại tấn công hay ít ra là "bật đèn xanh" cho đối phương tiến tới. Thực tế thì nhờ có sự "chủ động giúp sức" của các cô mà nhiều mối tình đã được đơm hoa kết trái dù bạn trai nhút nhát. Song dù bắt đầu tình yêu theo cách nào, người trẻ văn minh đừng quên thực hành an toàn tình dục, sử dụng các biện pháp bảo vệ an để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phòng tránh bệnh xã hội, bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ tình yêu.

