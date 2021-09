Dân mạng tố Thủy Tiên "nhìn mặt để phát tiền", từ thiện kiểu cảm tính: Người cả chục tờ, người chỉ 2 - 3 tờ dù ai cũng có phiếu nhận quà?

Dù Thủy Tiên đã sao kê tài khoản nhận ủng hộ lũ lụt miền Trung, những video, chứng từ liên quan vẫn lọt vào tầm ngắm của dân mạng. Những bất thường trong việc phát tiền mặt tại các địa phương của Thủy Tiên (được chính nữ ca sĩ livestream) đã châm ngòi cho tranh cãi mới của dân mạng.

Hỗ trợ 65 hộ bị ngập sâu 5 triệu/hộ, nhưng khó đếm chính xác số tiền?

Trong một clip quay lại cảnh Thủy Tiên và ê-kíp đến cứu trợ tại thôn Hà Sơn (Nghệ An) bị ngập nặng ngay trong đêm, hàng chục đại diện các hộ dân ngồi sẵn đợi nữ ca sĩ và cán bộ thôn. Theo con số cán bộ địa phương chia sẻ, cả thôn có 74 hộ, nhưng 65 hộ ngập lên mái nhà, bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Thủy Tiên chia sẻ khó khăn với bà con, và trong bài phát biểu ngắn của mình, cô động viên họ, nói rằng sẽ gửi quà hỗ trợ, cụ thể là tặng mỗi nhà 5 triệu tiền mặt để bà con mua cây giống, con giống, tái sản xuất sau lũ.

Tiền do ê-kíp Thủy Tiên chuẩn bị, tự tay Thủy Tiên phát, còn cán bộ thôn lập danh sách, kiểm tra người nhận đúng với danh sách.

Thủy Tiên phát tiền trong đêm, hỗ trợ mỗi hộ dân 5 triệu nhưng với cách đếm trực tiếp, khó mà kiểm được chính xác số tiền đều nhau.

Tuy nhiên, có thể thấy sau người đầu tiên nhận 10 tờ tiền và lao vào ôm Thủy Tiên, 5 người tiếp theo chỉ nhận được khoảng 6 tờ. Những người tiếp sau đó, ê-kíp đã chuyển cách phát tiền. Cụ thể, những người hỗ trợ sẽ đếm sẵn (hình ảnh không lọt vào camera) và kẹp lại thành từng tập nhỏ, sau đó đưa cho Thủy Tiên phát.

Nhiều người cho rằng, việc đếm tiền tại hiện trường như vậy khó mà kiểm soát được chính xác số tiền được phát ra, chưa kể có thể có sai sót (tiền kẹp díp, đếm vội...).

Người dân có phiếu nhận, nhưng được nhiều hay ít thì hên xui

Một clip khác Thủy Tiên phát tiền từ thiện cũng gây tranh cãi nhiều. Cô và ê-kíp không chuẩn bị sẵn tiền theo phần, mà Thủy Tiên vẫn cầm một cọc tiền rồi phát lần lượt cho những người có phiếu đến nhận.

Theo diễn biến trong clip, có thể thấy đa phần người dân đều được phát khoảng 4 - 5 tờ 500 nghìn, nhưng cũng có người chỉ được 2 - 3 tờ, dù ai cũng có phiếu nhận (?) Đặc biệt, một người đàn ông áo trắng cùng ê-kíp thỉnh thoàng phát chen vào giữa.

Bên cạnh đó, cách một người đàn ông khác làm nhiệm vụ kéo tay, đẩy người dân đi rất nhanh sau khi nhận tiền và cách Thủy Tiên nghiêng đầu nhìn người dân, sau đó mới đếm tiền đưa cho họ cũng khiến nhiều người không hài lòng. Dân mạng cho rẳng, nữ ca sĩ và ê-kíp dường như đã cảm tính, "trông mặt mà bắt hình dong", không công bằng với người dân vùng lũ, mặc dù họ cùng có phiếu nhận quà giống nhau.

Thủy Tiên từng tâm sự: "Tiền thì ít, dân thì đông, phải làm cho kỹ"

Trong tổng kết chuyến từ thiện mùa lũ của mình, Thủy Tiên đã công khai nhiều thư cảm ơn của các địa phương mình đã đi qua. Trong tờ A4 tóm tắt hành trình từ thiện miền Trung, Thủy Tiên cũng ghi cụ thể số tiền mình đã chi (bao gồm quà và tiền mặt) cho các địa phương. Trong đó có tổng kết số hộ dân nhận cứu trợ và số tiền.

Tờ A4 ghi chép về số tiền Thủy Tiên đã chi viện cho từng địa phương chỉ ghi tổng số hộ và tổng số tiền.

Tuy nhiên, với những video ghi lại cách phát tiền mặt không có sự chuẩn bị trước, ít nhiều ngẫu hứng, nhiều người cho rằng khó có để kiểm đếm chính xác cũng như đảm bảo công bằng giữa những người nhận.

Hồi năm 2020, dư luận cũng đã đặt vấn đề Thủy Tiên cứu trợ cảm tính, nơi nhiều nơi ít, người nhiều người ít, đặc biệt là nhất sau khi cô tuyên bố dừng phát tiền ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị vì "phát hiện có rất nhiều người khá giả đến nhận quà, rất nhiều người đeo vàng và sơn móng chân đến nhận".

Thủy Tiên từng nói về quy trình trao tiền từ thiện của mình, khẳng định cô "không làm từ thiện theo hướng thích cho nhiêu thì cho" mà trong danh sách đưa ra đều phải xác minh rõ ràng. "Tiên đều cân nhắc từ tình hình thực tế người dân nơi đây mà hỗ trợ, không phải đi làm tự phát cảm tính" - cô khẳng định.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc