Dân mạng lên án, tẩy chay chủ nhà trọ giữ tiền cọc, đuổi khách giữa mùa dịch

Video: Chủ nhà trọ giữ tiền cọc, đuổi khách giữa mùa dịch gây bức xúc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh và thông tin về bà chủ nhà trọ ở quận 2 TP.HCM đòi đuổi người thuê và không trả 50 triệu đồng tiền cọc vì chậm đóng tiền nhà 1 tuần.

Theo thông tin đăng tải, cô gái ký hợp đồng thuê nhà trong 2 năm với chi phí là 22 triệu đồng/tháng (vừa làm chỗ ở vừa cho thuê lại), đặt cọc 50 triệu đồng.

Cô gái ở được 14 tháng nhưng do dịch bệnh xảy ra, khách thuê của cô trả phòng, về quê nên không đủ tiền đóng. Cô gái xin chủ cho trả nhà trước thời hạn, gỡ lại một chút tiền đặt cọc nhưng không được đồng ý.

Chỉ chậm thanh toán tiền nhà 7 ngày, sang ngày thứ 8 cô bị chủ đuổi đi. Trong clip trên, cô gái nghẹn ngào mong được chia sẻ, anh công an cũng nhẹ nhàng thuyết phục chủ nhà thay đổi quyết định. Tuy nhiên, bà chủ nhà vẫn quyết định đuổi cô gái ra khỏi nhà.

Chủ nhà trọ giữ 50 triệu đồng tiền cọc, đuổi khách ra khỏi nhà giữa mùa dịch bệnh gây bức xúc cộng đồng mạng.

Clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số cho rằng, về lý, bà chủ nhà không sai nhưng về tình thì đúng là không thể chấp nhận được, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Thậm chí, nhiều người còn kêu gọi tẩy chay chủ nhà trọ.

Hiền Phụng chia sẻ: "Ở khu công nghiệp Bình Dương, dịch bệnh chủ nhà còn miễn hai tháng tiền thuê nhà cho người thuê và còn cho thêm một yến gạo. Vậy mà sao mẹ con bà chủ này ghê gớm thế. Sống phải có tâm chứ".

Hiền Anh nhận xét: "Bà này ghê gớm, trong bất cứ hợp đồng nào cũng có điều khoản bất khả kháng như thiên tài, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh... Cô gái kia chắc làm hợp đồng không chặt".

Lam Phương đồng tình: "Không những không chặt mà cái điều khoản trễ tiền 8 ngày mà đơn phương thanh lý hợp đồng rồi lấy luôn tiền đặt cọc là thấy không ra gì rồi".

Nga Nguyễn viết: "Về luật thì bà chủ đúng thật. Nhưng sống không có tình người như vậy trời. Thừa nước đục thả câu".

Anh Thư bình luận: "Tẩy chay luôn chủ nhà trọ này thôi. Chẳng ai thuê nữa cho bà chủ trọ sáng mắt luôn. Đúng là không có tình người gì cả!"

Một số ý kiến khác khuyên cô gái thuê nhà nên làm đơn kiện. Phạm Việt Thắng viết: "Luật pháp luôn bảo vệ lẽ phải và đạo lí. Em tin, nếu cô gái khởi kiện, bà này sẽ xin hoà giải. Vì nếu không hoà giải, không chia sẻ với người thuê, thì còn lâu bà này mới có khách thuê nhà.

Không cần ghi trong hợp đồng, mà chỉ cần cô gái chứng minh được sự thiệt hại do dịch bệnh dẫn đến không có khả năng thực hiện hợp đồng vì bất khả kháng. Việc chứng minh này là quá dễ. Bằng chứng là người thuê lại nhà của cô vì dịch bệnh mà không thuê nữa".

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bảo vệ chủ nhà: "Ở TP.HCM có hình thức đầu cơ bất động sản. Nếu bà chủ này vay thêm tiền ngân hàng để mua nhà cho thuê chờ lên giá bán thì vụ này bà thiệt hại tiền tỷ, cô đi thuê cũng kinh doanh cho thuê lại rủi ro thì phải chấp nhận thôi. Dưới góc độ kinh tế chuyện này hết sức bình thường. Mọi người hơi vội kết luận và bị tình cảm chi phối quá.

Trần Chí Dũng viết: "Các điều khoản trong hợp đồng này là bình đẳng đối với cả 2 bên, hợp đồng thuê nhà không cần thiết phải công chứng. Về lý chủ nhà không sai, về tình chủ nhà hơi ít. Cô bé thuê nhà để làm ăn thì phải hiểu là có rủi ro, và rủi ro thì mình phải tự gánh chịu cũng như việc nếu làm ăn tốt chắc cũng không trả thêm cho chủ nhà tiền thuê nhà. Nên việc này hai bên chỉ xử lý bằng tình cảm thôi. Công nhà bà chủ nhà này không có tình người thật".

Tác giả: MINH HỒNG

Nguồn tin: Báo VTC News