Đàn em Oanh Hà cầm đầu nhóm cung cấp ma túy cho vũ trường hầu tòa

Theo thông tin từ TAND TPHCM, ngày 27-7 mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" do Võ Trọng Nghĩa đàn em Oanh Hà cầm đầu. Ngoài ra còn có các bị cáo khác, gồm: Trần Thị Trang (SN 1992, là bạn gái Nghĩa), Phạm Văn Sơn (SN 1982, quê Thái Bình, trú Q12), Lê Phương Đức (SN 1997, ngụ Kiên Giang), Dương Thị Trúc (SN 1993, quê Cà Mau, cùng trú Q4), Nguyễn Văn Vui (SN 1988, ngụ Cần Thơ), Trần Hoàng Tuấn (em họ của Trúc, SN 1993, quê Cà Mau).

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối 22-3-2019, Tổ công tác 363 Công an TPHCM phát hiện Nghĩa, Sơn và Vui cùng đi trên ôtô Mercedes BS: 68A-104.74 lưu thông đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương (Q5) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên ôtô có 1 khẩu súng màu đen hiệu Pietro Beretta cùng 11 viên đạn kim loại màu vàng trong hộp tiếp đạn, 1 thanh kiếm dài khoảng 50cm, 1 bịch nylon chứa tinh thể rắn không màu nghi là ma túy đá.

Nghĩa khai khẩu súng trên của mình và mang theo để phòng thân. Về bịch ma túy, Sơn thừa nhận mua để sử dụng, còn thanh kiếm là của Lê Phương Đức. Nhóm đối tượng cùng tang vật được chuyển giao cho Phòng CSHS điều tra mở rộng. Khám xét chỗ ở của Nghĩa trong chung cư Millennium (đường Bến Vân Đồn, P6Q4), Phòng CSHS thu thêm 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn, 3 thanh kiếm, 1 ôtô, cùng 2 cuốn sổ ghi chép thu chi với những kí tự riêng rất đáng nghi ngờ. Nghĩa khai báo nhỏ giọt nhằm che giấu hành vi cá nhân cũng như vai trò của các đối tượng liên quan. Nhưng Sơn, Vui và Trang thì không khéo che đậy như đàn anh nên từng bước để lộ về đường dây cùng các thành viên mới.

Cơ quan chức năng khám xét thêm nơi ở của Phan Thanh Vũ (chung cư Ngô Gia Tự, P2Q10), Phòng CSHS thu giữ 1 cân tiểu ly hộp đựng trà, gói quà dùng để ngụy trang khi vận chuyển, cất giấu ma túy và 100 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng này từng phải đi cai nghiện ma túy, khi hồi gia vào cuối năm 2018 thì sống với mẹ và chị gái tại chung cư Ngô Gia Tự. Vũ thừa nhận vận chuyển trái phép chất ma túy cho Trang để được trả công từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/lần. Trang còn cho tiền Vũ dùng để thuê một căn hộ ở Q5 để làm nơi phân chia và cất giấu ma túy.

Trong ngày 23-3-2019, khi Nghĩa bị công an bắt giữ, Trang đã gọi điện báo cho Vũ biết để phi tang chứng cứ như đổ xả ma túy xuống hầm cầu, xóa danh bạ liên lạc qua điện thoại, cũng như các mạng xã hội. Vũ đã hủy 700 viên ma túy tổng hợp, còn 100 viên chưa kịp hủy thì bị Phòng CSHS khám xét phát hiện.

Bước đầu, Đức và Trúc khai quen với Nghĩa từ tháng 01-2019 và có hoạt động mua bán thuốc lắc chung với Nghĩa hoặc Trang khoảng 5 lần, mỗi lần từ 100 đến 200 viên. Khám xét nơi ở của Đức và Trúc, Phòng CSHS thu nhiều giấy tờ có các quy ước về việc mua bán ma túy chung với Trang và Nghĩa. Tiến hành đấu tranh với Nghĩa khi đã nắm trong tay nhiều tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS buộc gã cầm đầu phải khai nhận hoạt động của đường dây đồng nhất với lời khai của các đàn em...

Nhiều năm trước, Nghĩa hoạt động cho vay ở khu vực biên giới Campuchia với tư cách là đàn em của Oanh Hà nên nắm khá rõ đường đi lối lại nơi đây, cũng như các đầu mối làm ăn. Khi quen biết và sống với Trang như vợ chồng vào cuối năm 2018, Nghĩa biết bạn gái từng làm DJ trong vũ trường, quán bar, biết nhiều mối cần cung cấp ma túy, thuốc lắc nên bàn cùng nhau đi lấy ma túy về bán hưởng chênh lệch.

Từ đầu tháng 01-2019, Nghĩa qua Campuchia bắt mối cung cấp ma túy và không khó khăn gì để tìm được đầu trên là một gã tên C., người Việt gốc Hoa. Phương thức hoạt động của Nghĩa và đầu trên được thỏa thuận trước rất tinh vi về cách thức ngụy trang khi giao hàng; các số điện thoại và mạng xã hội dùng để liên lạc; trong trường hợp nào thì C. hoặc Nghĩa chủ động liên lạc hoặc tắt máy, dùng số khác gọi lại cho đối tác. Địa điểm giao hàng có thể là Tây Ninh hoặc Nghệ An, tùy thời điểm thấy phù hợp hoặc an toàn.

Ngoài ra, Nghĩa thuê Sơn và Vui qua Campuchia hoặc ra Nghệ An vận chuyển ma túy về TPHCM. Theo đó, Sơn và Vui đã 5 lần thuê ôtô tự lái đi vận chuyển hàng cho Nghĩa được khoảng 36.000 viên thuốc lắc, 18kg ma túy đá và 7kg ketamine. Để có thể vận chuyển hàng qua mặt các cơ quan chức năng, tất nhiên ma túy đã được ngụy trang dưới nhiều lớp vỏ bọc khác nhau và Sơn được hưởng tổng cộng 90 triệu đồng tiền công, còn Vui hưởng 75 triệu đồng.

Trong một lần ra TP.Vinh vận chuyển ma túy, Sơn và Vui đã được Nghĩa giao cho khẩu súng để đề phòng bất trắc. Nhân một phút hứng chí, cả hai ghé vào cánh rừng ở tỉnh Đắk Lắk và bắn thử mỗi kẻ một viên (khẩu súng đã được Phòng CSHS khám xét nơi ở của Nghĩa, thu giữ cùng 6 viên đạn).

Việc tiêu thụ ma túy khi hàng đã được chuyển đến Việt Nam là do Trang phụ trách chính. Thế nhưng Nghĩa cũng có một số khách hàng lấy với số lượng lớn như L.M (giao dịch qua mạng xã hội) và H. (ở Hà Nội). Hai đối tác này thường lấy mỗi lần từ 1 đến 3 ký ma túy đá và 1.000 đến 10.000 viên ma túy tổng hợp. Trước kia, Trang lấy hàng qua một đối tượng rồi bán lại hưởng chênh lệch nhưng từ khi Nghĩa câu móc được mối hàng thì cô nàng chỉ lo việc tiêu thụ.

Để thuận tiện và tiến đến làm ăn lâu dài mà không bại lộ thân phận, Trang chủ động thuê Vũ đi giao hàng cho các quán bar, vũ trường, đại lý ở TPHCM, bản thân hạn chế xuất hiện và đặc biệt là không cất giấu ma túy tại nơi ở. Bằng cách này, mỗi ngày nữ DJ bỏ mối khoảng 1.000 viên thuốc lắc cho các bạn hàng. Chỉ riêng mối hàng với Trúc, Trang bán được hơn 1 tỷ đồng và Trúc đã trả được hơn 800 triệu đồng, số còn lại đang nợ.

Đức và Trúc sống chung theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Cả 2 quen với Vinh và biết được đối tượng này hay mua thuốc về pha chế thành ma túy đá để bán. Đức phối hợp với Vinh tự sản xuất pha chế, dập ma túy để bán. Làm ăn chung một thời gian thì Vinh bỏ đi đâu không rõ. Đức và Trúc tiếp tục pha chế và dập thuốc theo cách Vinh bày để bán ra thị trường nhưng do thuốc không đủ độ "phê” nên bạn hàng chê, tạm ngưng sản xuất.

Khám xét nơi ở của Đức và Trúc, công an thu giữ máy dập thuốc cùng tiền chất pha chế thuốc lắc. Trong cả hai giai đoạn tự dập thuốc lắc hoặc mua bán ma túy với Nghĩa - Trang, Đức và Trúc đều kêu em họ là Tuấn làm hoặc đi giao hàng với tiền công 5 triệu đồng/tháng. Theo đó, Trúc và Đức đã nhiều lần lấy hàng của Trang gồm cả thuốc lắc, ma túy đá và ketamine.

Mặc dù hoạt động rất tinh quái và che giấu thân phận rất kỹ nhưng nhóm tội phạm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do Vũ Trọng Nghĩa cầm đầu vẫn bị Phòng CSHS phanh phui và tóm gọn.

