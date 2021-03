Đâm vào xe khách dừng đỗ trên QL18, một cán bộ công an tử vong thương tâm

Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT

Ngày 23/3, Công an TP Uông Bí xác nhận, đêm qua tại địa phương xảy ra vụ TNGT giữa xe máy và xe ô tô khách trên QL18 khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại Km 84+300, QL18, thuộc phường Trưng Vương, TP Uông Bí. Lúc này, xe ô tô khách BKS 14B-015.01 do ông Đoàn H. (SN 1968, trú tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang dừng đón trả khách thì xe máy BKS 14F1-065.78, do anh Vũ Văn H. (SN 1992, trú tại phường Hà An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đi phía sau cùng chiều đâm vào phía bên trái đuôi xe ô tô.

Cú va chạm mạnh khiến đuôi xe ô tô móp lại; phần nửa đầu xe máy nát vụn. Người điều khiển xe máy bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt giải quyết sự cố, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT.

Được biết, anh Vũ Văn H. hiện đang công tác tại Công an TP Uông Bí; đã có một vợ và một con.

Vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

