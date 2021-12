Đâm vào đuôi xe tải, vợ tử vong trong vòng tay chồng, hiện trường thương tâm gây ám ảnh

Theo camera an ninh ghi lại, một chiếc xe tải lớn đang đỗ bên đường. Bất ngờ, một ô tô tải nhỏ từ xa lao tới, đâm vào đuôi xe đang dừng bên đường. Cú tông kinh hoàng khiến cabin xe tải nhỏ nát bét.

2 vợ chồng tài xế bị thương nặng, mắc kẹt phía trong. Tại bức ảnh hiện trường, người vợ gục đầu trên vai chồng, tay người đàn ông vẫn còn vòng qua ôm vợ. Cả hai sau đó đã được người dân cứu ra khỏi xe. Tuy nhiên do vết thương quá nặng người vợ tài xế đã không qua khỏi.

Đâm vào đuôi xe tải, vợ gục chết trong vòng tay chồng, ám ảnh hiện trường thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 22/12 trên QL2 đoạn qua địa bàn xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, Phú Thọ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Ảnh hiện trường vụ tai nạn

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc