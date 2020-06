Đám tang lặng lẽ, vắng bóng người thân của bé trai bị mẹ bỏ rơi dưới hố ga

Chiều 30/6, chính quyền xã Thanh Mỹ (TX Tây Sơn, Hà Nội) cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức lễ an táng cho bé Nguyễn Văn An - bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ rơi dưới hố ga gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Từ khi bé Nguyễn Văn An được phát hiện sau đó chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn để cứu chữa, người dân xã Thanh Mỹ ngày ngày ngóng tin, cầu mong phép màu đến với cậu bé. Nhưng dù được cả xã hội quan tâm, được các y bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống suốt hơn 20 ngày, bé trai vẫn không thể qua khỏi do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu.

Dòng người có mặt tiễn đưa cậu bé Nguyễn Văn An về nơi an nghỉ.

Biết tin bệnh viện sẽ giao thi thể cháu bé cho xã Thanh Mỹ cùng với cơ quan công an để lo các bước tiếp theo, nhiều người dân địa phương đã đứng chờ cả buổi trưa, bất chấp cái nắng rát mùa hè.

Một người phụ nữ lớn tuổi trầm ngâm trong đám tang bé An.

"Tôi đến đây từ sớm để chờ đợi chính quyền đưa cháu bé từ bệnh viện về an táng. Cháu đã kiên cường lắm rồi, bao nhiêu ngày ngoài nắng như thế mình trong nhà mình không có điều hòa còn khó chịu huống gì cháu ngoài nắng như thế. Cháu ở suốt hơn 2 ngày ngoài trời nắng dưới hố ga như vậy. Cứ nghĩ cháu sẽ vượt qua được mà ai ngờ… chúng tôi chờ đợi một phép màu nhưng không thể", một người dân đến đưa tiễn bé An chia sẻ.

Mọi nghi lễ được tổ chức theo phong tục địa phương.

Tang lễ của bé An diễn ra lặng lẽ, dòng người có mặt trong đám tang của An hầu hết là người dân địa phương hoặc những người nơi khác biết tin đến đưa cậu bé về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những vòng hoa trắng được các cơ quan, địa phương được mang đến, quanh nấm mồ nhỏ nghi ngút khói hương là tiếng tụng kinh, tiếng khóc sụt sùi của những người xa lạ... Cho đến cuối đời, cậu bé tội nghiệp vẫn không thể có mẹ ở bên, người thân ruột thịt cũng không hề xuất hiện, thắp cho An một nén hương thay người mẹ tội lỗi.

Các nhà sư làm lễ cầu siêu cho bé An.

Trong buổi an táng, các sư chùa cũng đến làm lễ cầu siêu cho An. Mọi công tác an táng đều được chính quyền UBND xã Thanh Mỹ chuẩn bị kỹ lưỡng theo phong tục an táng của địa phương. Lực lượng chức năng, dân quân tự vệ và các ban ngành địa phương cũng chung tay lo cho buổi an táng được hoàn thiện.

Đến 18h30 chiều cùng ngày, các thủ tục tang lễ đã hoàn tất. Di ảnh của bé Nguyễn Văn An được đưa về chùa tại địa phương, các thủ tục còn lại về tâm linh sẽ được nhà chùa hoàn thiện.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (cán bộ văn hoá xã Thanh Mỹ) là một trong những người theo sát, quan tâm trong suốt thời gian bé nằm viện. Trong đám tang bé An, chị Thảo không giấu được gương mặt thất thần trước sự ra đi của cậu bé xấu số.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính.

Ngay sau đó, UBND, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ cho sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Cháu bé bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Mặc dù được các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng do bé trai rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn nặng, đến chiều 29/6 thì cháu bé qua đời.

Nhận tin báo, Công an TX Sơn Tây phối hợp Viện KSND TX Sơn Tây và các đơn vị chức năng đã điều tra, xác minh, làm rõ người bỏ rơi cháu bé là Phạm Thị Thành (31 tuổi, trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận ngày 6/6, Thành đón xe buýt lên TX Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm ngày 6/6 thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. Thành đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, Thành bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, Thành xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra Thành là bị can bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã trước đó về tội trộm cắp tài sản nên đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News