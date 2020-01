Đâm tài xế xe ôm để cướp, hung thủ bị chặn bắt trên đường trốn về quê

Đối tượng Nguyễn Viết Lợi tại cơ quan Công an

Ngày 23/1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Viết Lợi (31 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại TP.HCM) cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý.

Lợi được xác định là đối tượng đâm một tài xế xe ôm công nghệ để cướp của trên địa bàn TP.HCM vào tối 20/1 vừa qua.

Theo cơ quan Công an, do thiếu tiền tiêu xài, tối 20/1, Lợi đến một siêu thị trên địa bàn TP.HCM mua một con dao để đi cướp.

Đúng lúc đó, Lợi phát hiện một tài xế xe ôm công nghệ Goviet đứng gần nên tiến tới thỏa thuận giá chở đến khu vực Suối Tiên (quận 9, TP.HCM).

Khi đi ngang Công viên phần mềm Trường ĐH Quốc gia TP.HCM, thấy vắng người nên Lợi rút dao đâm nhiều nhát vào người tài xế hòng cướp xe máy.

Tuy nhiên người đi đường phát hiện nên Lợi bỏ chạy. Tài xế xe ôm được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 21/1, Lợi bắt xe từ TP.HCM về Nghệ An bỏ trốn. Tuy nhiên, khi xe khách đi qua địa bàn TP.Đà Nẵng thì bị các lực lượng thuộc Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ.

Tác giả: Ngọc Vũ - Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông