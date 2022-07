Đám cưới 'trội' nhất Nghệ An, chú rể chơi lớn dùng hơn 30 xe bán tải đi đón dâu

Your browser does not support the video tag.

(Clip: Đám cưới "khủng" ở Nghệ An có tới 30 xe bán tải rước dâu)

Theo đoạn clip ghi lại, dẫn đoàn đón dâu là xe hoa, phía sau là dãy xe bán tải nối đuôi nhau nhịp nhàng cực kì chất. Mỗi chiếc xe đều đồng màu, được trang trí hoa cưới kỹ càng.

Nhìn cảnh tượng đón dâu hoành tráng này, ai nấy không khỏi ngỡ ngàng trước sự xa hoa, giàu có của gia đình chú rể. Dân tình nhận định để có được hôn lễ này hẳn cô dâu, chú rể cũng có gia thế và nguồn lực kinh tế chẳng vừa.

Được biết, chủ nhân của đám cưới “khủng” này là chú rể Phan Anh Đức (sinh năm 1995) và cô dâu Nguyễn Linh (sinh năm 2000). Cặp đôi đã có 4 năm tìm hiểu và yêu nhau trước khi về chung một nhà.

Chia sẻ với Infonet về ý tưởng thực hiện màn rước dâu này, Nguyễn Linh cho biết: “Ý tưởng xe đưa dâu được chính bố chồng mình lên kế hoạch, còn mẹ chồng chọn hoa và trang trí từng xe bán tải. Việc điều động xe không gặp khó khăn vì đều là xe của anh em, bạn bè thân thiết. Quãng đường đưa dâu hôm đó là khoảng 15km”.

Trước sự “chịu chơi” của cặp đôi này cũng có một số ý kiến tiêu cực, cho rằng gia đình cố chơi trội, khoe khoang với mọi người. Nguyễn Linh bày tỏ: “Mặc dù có những lời nói không hay nhưng mình không quan tâm đến điều đó. Làm hoành tráng không có nghĩa là sẽ không hạnh phúc, cũng như chưa chắc làm bình thường sẽ hạnh phúc. Quan trọng là bản thân mình thấy như thế nào”.

