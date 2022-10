Đâm chết người do mâu thuẫn chuyện phơi đồ

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 10-10, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Trương Phước Cường (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, trú quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 9-10, người dân phát hiện ông L.C.T. (sinh năm 1974, ngụ quận Bình Thạnh) nằm gục ở con hẻm 440 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Lúc này, mọi người tới kiểm tra thì thấy ông T. đang thoi thóp bên vũng máu nên báo công an.

Công an có mặt đưa ông T. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông này đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định ông T. tử vong với vết đâm ở vùng bụng và cổ.

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tối cùng ngày, Cường tới công an đầu thú và khai nhận đã đâm chết ông T. do mâu thuẫn về việc phơi đồ.

Theo đó, chiều ngày 9-10, cả 2 lại xảy ra mâu thuẫn về chuyện phơi đồ nên cự cãi. Trong cơn bực tức, cả 2 dùng dao và kéo tấn công nhau. Sau đó, ông T. bị Cường dùng dao đâm vào bụng, cổ dẫn tới tử vong.

Gây án xong, Cường chạy ra cầu Bình Lợi vứt dao và tới công an đầu thú. Được biết, ông T. từng mang tiền án tội “Cố ý gây thương tích” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tác giả: CHÍ THẠCH

Nguồn tin: sggp.org.vn