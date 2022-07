Pháp luật

Ngày 20/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) chuyển giao đối tượng Nguyễn Minh Sang (SN 1995; ngụ xã An Điền, TX Bến Cát) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người.