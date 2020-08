Đại úy công an bị 'quái xế' 17 tuổi tông gãy chân

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: ATGT

Ngày 5/8, Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh cho biết, đã bắt giữ đối tượng không chấp hành hiệu lệnh giao thông lao xe vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, làm một cán bộ công an bị thương.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 4/8, tổ công tác của Công an huyện Hải Hà làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đoạn đường thuộc khu Lê Chân, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà thì phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 mô tô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu, đi với tốc độ cao trên đường nội thị, hướng từ UBND xã Quảng Điền (cũ) về Trung tâm thị trấn Quảng Hà.

Lực lượng CSGT trong tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, mà lao thẳng vào Tổ công tác và những người dân tại đây. Vụ việc đã khiến Đại úy Phạm Văn Bình bị thương. Qua điều tra ban đầu, xác định Nguyễn Tiến Dũng (SN 2003), trú tại thôn Thái Lập, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, là người điều khiển xe máy BKS 14AM - 007.60 lao thẳng vào Đại úy Bình.

Sau đó, Đại úy Phạm Văn Bình được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà. Qua kiểm tra, Đại úy Bình bị gãy hở 1/3 giữa hai xương cẳng chân phải, đa chấn thương phần mềm và được chỉ định chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và đã được phẫu thuật nối xương, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng khai nhận, khi phát hiện lực lượng công an đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe, do không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm sợ bị xử lý vi phạm nên Dũng đã không chấp hành hiệu lệnh, cố tình lao xe vào Tổ công tác nhằm trốn tránh việc xử lý của lực lượng chức năng. Hiện công an huyện Hải Hà đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn