Đại úy công an 32 tuổi nhiễm COVID-19 khi tham gia truy vết, đã hy sinh

Trong nước

Tối 11-8, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, sau 13 ngày điều trị tích cực do nhiễm COVID-19 trong lúc truy vết các ca F1, đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, đã hy sinh do bệnh chuyển biến nặng.