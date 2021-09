Đại tá Phùng Anh Lê bị bắt tạm giam vì liên quan vụ tha người trái pháp luật

Pháp luật

Ngày 23/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng PC03 - Công an Hà Nội, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) để điều tra về tội 'Tha trái pháp luật người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam', theo Điều 378, Bộ luật Hình sự.