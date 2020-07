Đại tá Đoàn Minh Lý đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long

Ngày 24/7, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long chính thức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự đại hội đã tham gia bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Đoàn Minh Lý, tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long.

Đại tá Đoàn Minh Lý (hàng đầu), tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Anh Minh.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp tục phát huy truyền thống, thực sự gương mẫu, quyết liệt trong công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo vệ bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV.

Đại tá Đoàn Minh Lý, sinh năm 1964, quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Tháng 7/2019, đại tá Đoàn Minh Lý - khi đó đang là Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Vĩnh Long, đại tá Lý trải qua các chức vụ Phó, Trưởng công an huyện Tân Hồng; Trưởng phòng an ninh điều tra; Trưởng phòng hậu cần - kỹ thuật.

Năm 2014, đại tá Đoàn Minh Lý được bổ nhiệm, giữ chức Phó giám đốc Công an Đồng Tháp.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn