Đại tá Đinh Văn Nơi: "Đoạn ghi âm lan truyền trên mạng là bịa đặt, đã bị cắt ghép rồi"

Hôm nay, Đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) đã trả lời trên báo Pháp luật TP.HCM quanh vụ việc trên mạng xã hội lan truyền file ghi âm được cho là lời của ông bị cắt ghép. Ông nói, công an tỉnh đã triệu tập người có hành vi bịa đặt, cắt ghép, xuyên tạc thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 ở An Giang lên làm việc.

"Đoạn ghi âm lan truyền trên mạng là bịa đặt, đã bị cắt ghép rồi nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ tỉnh An Giang. Hiện công an cũng đã xác định và triệu tập mời làm việc người đối với người có những hành vi trên", báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Giám đốc công an tỉnh An Giang.

Theo Người lao động, ông Lưu Vĩnh Nguyên (Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang) nói, người có liên quan đến vụ cắt ghép này là một cán bộ đã nghỉ hưu ở địa phương. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xứ lý.

Nguồn trên thuật lại, đêm 30/9 và sáng 1/10, lợi dụng việc nhiều người dân từ TP.HCM và các tỉnh khác về quê, một đối tượng đã đứng tại khu vực cửa ngõ vào tỉnh An Giang để livestream. Sau đó, nhóm đối tượng ở nước ngoài sử dụng hình ảnh livestream để cắt ghép với file ghi âm bịa đặt về phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi, kèm hình ảnh Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình. Nhóm đối tượng này sau đó chuyển về cho một đối tượng ở An Giang để tung "màn kịch" đó lên mạng xã hội hòng bôi nhọ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyên khẳng định, ngay đêm hôm đó, đơn vị chức năng đã cử người hỗ trợ bà con về quê, đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Trí Thức trẻ