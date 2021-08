Đặc sản Trà Vinh nghe tên rất buồn, ngờ đâu lại là món ăn ngon đến lạ thường

Chù ụ thuộc họ cua, thân hình giống như con ba khía nhưng chậm chạp hơn. Trên mai có vết sần, dáng hình mập mạp. Chúng có hai càng to khỏe, đỏ hỏn và nhiều thịt. Chúng sống trong các bãi bồi, nơi sông đổ ra biển hoặc trong các khu rừng ven biển. Đặc biệt chúng có nhiều ở các huyện duyên hải Trà Vinh và được coi là món ăn đặc sản của nơi này.

Thông thường, người dân sẽ lội sâu vào những cánh rừng ngập mặn để tìm hang, chọc cho chù ụ bò ra để bắt. Do thời gian sống của chúng ngắn, chỉ tầm 1 ngày nên khi bắt về phải chế biến ngay để đảm bảo độ tươi ngon. Sau đó họ chế biến chù ụ thành 3 món ngon: nướng, luộc nước dừa và rang me.

Chù ụ rang me

Chù ụ được bắt về cạo rửa sạch sẽ, bỏ lên chảo xào qua với dầu, hành, tỏi. Sau đó họ co nước cốt me vào, nêm thêm gia vị cho vừa ăn. Mất khoảng 10 phút để làm nên một dĩa chù ụ rang me hấp dẫn. Món chù ụ rang me ngon phải thấm đủ vị chua ngọt.

Thịt chù ụ dai và thơm, ngọt mát tự nhiên. Vỏ chù ụ giòn rụm, có thể ăn được như vỏ cua. Chù ụ rang me có màu sắc đẹp mắt nhờ màu đỏ của chù ụ và màu nâu ánh của nước me. Chù ụ rang me là món nhắm rượu rất được yêu thích của người miền Tây.

Chù ụ nướng than hồng

Để chù ụ lên bếp lửa than, trở đều tay cho chù ụ chín đều, mùi thơm lan ra khắp chốn. Món này dễ làm nên nếu thích, du khách có thể yêu cầu được tự nướng chù ụ ngay tại chỗ. Chù ụ nướng có càng giòn rụm, ăn được cả thịt lẫn vỏ. Thịt vừa chắc vừa ngọt, vỏ lại thơm và giòn tan. Chấm cùng muối tiêu, muối ớt...

Chù ụ luộc nước dừa xiêm

Trà Vinh vốn là xứ dừa với những trái dừa xiêm chất lượng nhất. Đặc biệt, nước dừa xiêm kết hợp với chù ụ tạo ra món ăn ngon hết ý. Theo đó đun sôi nước dừa xiêm rồi cho chù ụ đã làm sạch vào luộc. Khi chù ụ chuyển sang màu đỏ thì tắt bếp.

Chù ụ luộc nước dừa xiêm chấm muối tiêu chanh, mùi nước dừa thơm lừng thấm vào từng chút thịt chù ụ đậm đà, khó quên. Món này có thể ăn kèm với rau sống, dưa chuột, cà chua.

