Đặc sản nổi tiếng Ninh Thuận "hiếm có khó tìm", một năm chỉ có duy nhất một lần thưởng thức

Ếch òn là loài động vật lưỡng cư, sống trong đồi cát hay dưới chân núi – nơi có những miếng đất cát tơi xốp. Chúng thích ăn mối cánh và các loại côn trùng bay thấp.

Sở dĩ có tên gọi ếch òn bởi chính tiếng kêu gọi bạn tình của nó. Chúng không kêu “ộp ộp” mà phát ra âm thanh “òn ếch”, kéo dài cả đêm lẫn ngày, vang vọng khắp không gian.

Khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, hàng trăm, hàng ngàn con ếch òn nằm dưới đất, trong các hang ẩm ven sông suối, bờ ruộng, dưới lá cây, ngoi lên tìm thức ăn, đẻ trứng và giao phối.

Lúc này, người ta có thể bắt được nguyên cặp. Nếu chăm chỉ và may mắn, một đêm có thể bắt được từ 200 – 300 con. Theo kinh nghiệm của nhiều người, ban đêm ếch dạn hơn ban ngày.

Người Chăm ở Ninh Thuận xem loại ếch này là đặc sản hiếm có, bởi một năm một lần người ta mới được thưởng thức hương vị đặc trưng của nó vào mùa mưa tháng 5-6.

Những chú ếch òn có thịt ngọt, thơm và xương rất mềm nên được nhiều người ưa chuộng. Ngoài ra ếch òn còn là món ăn giàu chất đạm và bổ dưỡng, được chế biến thành nhiều món khác nhau như luộc, nướng, canh chua hay làm gỏi. Mỗi cách thức chế biến sẽ luôn có hương vị đặc trưng khác biệt và làm say đắm những ai đã một lần thưởng thức.

Ếch òn luộc

Với những người lần đầu thưởng thức sẽ có đôi chút dè dặt khi thấy những con ếch òn luộc chín với hình thù lạ lẫm. Nhưng thưởng thức qua, bạn sẽ ngạc nhiên khi cảm nhận hương vị ngọt lịm của miếng thịt trắng phau đến vị mềm giòn rụm từ xương. Chấm với một ít muối ớt hay mắm cay sẽ làm hương vị đậm đà hơn.

Ếch òn nướng

Ếch òn rửa bằng nước ấm để sạch lớp nhầy trên cơ thể, sau đó phơi qua một ngày nắng để khi nướng ta cảm nhận được mùi thơm của thịt, vị dẻo dai và giòn rụm tan theo trong miệng hòa với vị cay cay của hương thơm từ lá cà ri rừng ăn kèm.

Nấu canh chua lá me

Sau khi sơ chế sạch sẽ, ếch òn được cắt thành những miếng nhỏ và xào tái qua dầu. Gạo tấm dùng khoảng một nắm tay rang cho vàng đều rồi cho vào nồi nước sôi để chín nhừ. Cà dĩa, lá me non sắt nhỏ cho chung vào nồi, để mọi thứ chín đều ta nêm nếm gia vị cho vừa miệng là có thể thưởng thức. Canh có vị chua chua của lá me non, vị thơm của gạo rang, vị bùi tê nơi đầu lưỡi của những trái cà dĩa, vị ngọt đậm đà của những miếng thịt ếch òn.

Làm gỏi

Ếch òn luộc chín và bằm nhỏ trộn đều với các loại rau rừng đặc trưng của vùng nắng gió Ninh Thuận như cóc rừng, cà ri rừng…thêm gia vị thường ngày cho vừa miệng.

