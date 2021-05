Đặc sản mực "bật nhảy tanh tách", thực khách "ăn tươi nuốt sống" tại chỗ

Sashimi mực là món ăn đường phố nổi tiếng ở Hàn Quốc. Khác với những món sashimi nổi tiếng của Nhật Bản, sashimi mực xứ kim chi được đầu bếp chế biến ngay tại chỗ.

Những con mực tươi rói, bật nhảy tanh tách được bắt ngẫu nhiên từ bể lên hoặc do khách tự lựa chọn.

Đầu bếp sẽ tiến hành sơ chế bằng cách cắt mực thành 2 phần đầu và thân, sau đó loại bỏ hết ruột và da. Công đoạn này đòi hỏi sự kỳ công, tỉ mỉ, không phải ai cũng thực hiện được.

Tiếp đến phần đầu mực được lọc sạch da và mắt, chỉ giữ lại râu. Sau khi sơ chế sạch sẽ, đầu bếp đặt mực vào khăn khô, cuộn chặt tay rồi lăn qua lăn lại.

Mực tươi sống được sơ chế tại chỗ, làm sạch, thái sợi nhỏ thành món sashimi đường phố "trứ danh".

Những chiếc dao sắc bén được sử dụng, hỗ trợ công đoạn cắt mực thành các lát thật mỏng. Tiếp tục thái phần thân đã lát mỏng và phần râu mực thành các sợi nhỏ vừa ăn.

Cuối cùng, đầu bếp xếp mực vào đĩa, bày biện tỉ mỉ thành món sashimi đường phố phục vụ thực khách.

Thực khách thưởng thức sashimi mực kèm tương ớt hoặc wasabi.

Để hương vị món ăn thêm hấp dẫn, thực khách có thể ăn kèm sashimi mực với tương ớt hoặc wasabi.

Vị tươi ngon, giòn ngọt của mực sống khiến thực khách như cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển đang tan dần trong miệng.

Tác giả: Thảo Trinh

Nguồn tin: Báo Dân trí