Đà Nẵng thêm 19 ca Covid-19, có 2 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây

Chiều 11-9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 19 ca Covid-19. Trong đó có 5 ca cách ly tập trung, 4 ca cách ly tạm thời, 8 ca trong khu phong tỏa. 2 ca còn lại ghi nhận ngoài cộng đồng thông qua lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại tổ 130, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Hiện ngành y tế chưa xác định được nguồn lây của 2 trường hợp này.

Lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Toàn TP Đà Nẵng hiện có 20/56 phường, xã được công nhận là "vùng xanh". Cụ thể, huyện Hòa Vang gồm các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước; quận Sơn Trà gồm các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang; quận Hải Châu gồm các phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1; quận Ngũ Hành Sơn có phường Hòa Quý, Mỹ An và quận Thanh Khê có phường Hòa Khê.

Tính từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.549 ca mắc Covid-19.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Người lao động