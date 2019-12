Đà Nẵng: Nhà trưng bày Hoàng Sa được công nhận là điểm du lịch

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao UBND huyện Hoàng Sa, Nhà trưng bày Hoàng Sa có trách nhiệm quản lý, khai thác các dịch vụ, tu bổ và nâng cấp, bảo vệ cảnh quan môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách tham quan du lịch tại điểm du lịch.

Đơn vị cần kịp thời phát hiện, thông báo với chính quyền địa phương và cơ quan Công an các hoạt động trái mục đích, lịch trình hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác để phối hợp giải quyết.

Nhà trưng bày Hoàng Sa được công nhận điểm du lịch.

Chính quyền địa phương giao Chủ tịch UBND quận Sơn Trà có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng của quận chủ trì, phối hợp hỗ trợ Nhà trưng bày Hoàng Sa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách tham quan du lịch, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng cháy, chữa cháy, phân luồng giao thông trong các đợt cao điểm.

Cùng với đó, UBND thành phố giao Giám đốc các Sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý điểm du lịch đã được công nhận để đảm bảo việc bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các đơn vị này cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch.

Đây là nơi lưu giữ toàn bộ lịch sử về quần đảo Hoàng Sa, một lần nữa khẳng định với bạn bè trong nước và quốc tế, Hoàng Sa là của Việt Nam. Công trình này nằm trên đường Hoàng Sa, mặt hướng về Biển Đông nên càng tăng ý nghĩa.

Bên trong nhà trưng bày Hoàng Sa trưng bày nhiều hiện vật quý về chủ quyền dân tộc.

Công trình được thiết kế, xây dựng trên phương án kiến trúc mang chủ đề Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam theo đồ án do nhóm tác giả Fuminori Minakami (Nhật Bản), Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang thực hiện.

Đồ án này đã đạt giải thưởng trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa năm 2014.

Nhà trưng bày Hoàng Sa là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hoàng Sa, thiết chế văn hóa, lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt.

Đây là nơi trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền những thông tin, tư liệu, hình ảnh sinh động, giá trị minh chứng lịch sử về quá trình khai phá, việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhà trưng bày được chia làm 5 chủ đề: Thứ nhất, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa; thứ 2, Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn.

Thứ 3, Hoàng Sa trong thư tịch cổ ở thời nhà Nguyễn; thứ 4, bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945-1974; cuối cùng, bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1974 đến nay.

Tác giả: HUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Người đưa tin