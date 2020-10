Đà Nẵng: Khách hàng tố ngân hàng TP Bank bán nợ cho công ty đòi nợ thuê, đe dọa tính mạng theo kiểu giang hồ?

Tin nhắn đòi nợ

Đơn tố giác tội phạm khẩn cấp của anh Nguyễn Trường Phi gửi cơ quan công an

“Quăng” khách hàng cho công ty thu hồi nợ



Năm 2019 anh Phi có vay hợp đồng tín chấp của ngân hàng TP Bank (Ngân hàng Tiên Phong) với số hợp đồng kiếm đề nghị vay vốn số 0611350 - CA000005091357 được ký vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 với số tiền 40,000,000 (Bốn mươi triệu đồng). Thời hạn vay là 24 tháng với lãi suất năm 39%, và phải đóng cho ngân hàng 2.587.000đ vào ngày 5 hàng tháng vào tài khoảng mở tại ngân hàng TP Bank. Kể từ tháng 8/2019 đến ngày 15/10/2020 anh Phi đã nộp liên tục được 11 kỳ theo quy định của ngân hàng TP Bank, trong đó 1 số tháng nộp chậm so với quy định nên phải nộp thêm 250.000đ. Tổng số tiền anh Phi đã nộp đến thời điểm này là 28.457.000đ. (chưa bao gồm phí nộp chậm).



Nhưng do tình hình dịch bệnh hai lần tại Đà Nẵng và tình hình bão lũ nên công việc anh Phi không ổn định và không có thu nhập (nghỉ việc không lương đến tháng 12/2020). Anh Phi đã nhiều lần trình bày với tổ chức tín dụng TP Bank qua số hotline về tình hình công việc nhiều lần xin giảm nợ và giảm lãi suất cũng như phí nộp chậm nhưng ngân hàng TP Bank không đồng ý. Lấy lý do khách hàng nộp chậm quá 3 tháng nên chuyển qua cho công ty đòi nợ thuê.



Đến chiều ngày 15/10 Anh Nguyễn Thanh Tùng tự nhận là Giám đốc công ty đòi nợ thuê (có số điện thoại là 0906.306.678) được anh Nguyễn Tuấn Cường - Giám đốc Công ty thu hồi nợ của Ngân hàng TP Bank (0904.574.539) bán nợ đóng tại Trung tâm thu hồi nợ Tầng 5 Tòa nhà Building, 140 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh cũng chính là nơi làm việc của giám đốc Nguyễn Tuấn Cường và anh Tùng yêu cầu anh Phi phải thanh toán gấp 57.530.000đ vào số tài khoản của hợp đồng trên nếu không thì đừng trách đã không báo trước.



Anh Phi có hỏi ngân hàng TP Bank bán nợ cho anh, anh có giấy tờ xác nhận gì không? Anh Tùng trả lời: “Anh Nguyễn Tuấn Cường - Giám đốc Công ty thu hồi nợ của Ngân hàng TP Bank đã bán hợp đồng tín dụng trên cho tôi, bây giờ tôi là chủ nợ của ông hoặc số hotline của ngân hàng TP Bank gặp ông Nguyễn Tuấn Cường mà xác minh”. Khi anh Phi hỏi số hotline của hệ thống ngân hàng trên thì được nhân viên Thảo - Phòng xác nhận nợ ghi nhận hiện tại anh Phi còn nộp chậm 3 tháng và phí đóng chậm tổng là: 9.240.000đ, đồng thời còn 10 kỳ chưa thanh toán theo hợp đồng. Khi anh Phi hỏi bây giờ anh muốn tất toán hợp đồng thì cụ thể phải đóng bao nhiêu? Chị Thảo đại diện cho phòng ghi nhận nợ của ngân hàng TP Bank trả lời: “Nếu anh tất toán trong ngày hôm nay thì số tiền cần tất toán là: 32.820.000đ là đã tất toán hợp đồng tín dụng với ngân hàng TP Bank không còn vướng mắc gì”.



Trong khi đó, đến chiều cùng ngày khoản 17h00 anh Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc đòi nợ thuê tiếp tục gọi điện yêu cầu anh Phi trước 8h00 tối cùng ngày phải thanh toán cho anh ấy với số tiền 57.530.000đ nếu không đừng trách đối xử ác. Anh Phi hỏi tại sao ngân hàng tất toán 32.820.000đ, anh Tùng bảo đó là lãi và phí của anh ấy hợp đồng với ngân hàng TP Bank, cụ thể anh Nguyễn Tuấn Cường.



Dùng “chiêu” khủng bố tinh thần khách hàng và những người thân quen



Đến 20h00 tối cùng ngày, anh Tùng gọi điện cho anh Phi nhưng anh Phi không cầm máy. Từ sáng ngày 16/10/2020, vợ anh Phi cùng nhiều người thân trong gia đình anh Phi (khoảng hơn 20 người) bị đối tượng Tùng gọi điện bằng hệ thống tự động suốt 24h đồng hồ, liên tục 15 - 20 phút tự động gọi và nhắn hàng chục tin nhắn đến các số máy của người thân, gia đình, bạn bè với lời lẽ đe dọa và yêu cầu tất cả các người trên phải có trách nhiệm phối hợp với ông Đỗ Trường Phi để tất toán số tiền là 60,000,000đ.

Những tin nhắn đòi nợ thông qua dịch vụ lời nhắn thoại gửi đến anh Phi

Đến ngày 17/10/2020 Anh Tùng tiếp tục chỉ đạo gọi điện khủng bố tin nhắn, ngoài những người trên còn lấy nhiều danh bạ trong số điện thoại anh Phi để uy hiếp, hăm dọa yêu cầu trả nợ.



Đến ngày 18/10/2020, ngoài những người trên, anh Tùng tiếp tục gọi thêm những người thân, bạn bè của anh Phi ở miền Nam, với mục đích yêu cầu anh Phi trả tiền nếu không lãi tiếp tục tăng. Đồng thời ra yêu cầu, trước 12h00 ngày 19/10/2020 nếu tôi không nộp đủ số tiền 60.000.000 vào tài khoản tín dụng mở tại ngân hàng thì anh Tùng sẽ dùng biện pháp mạnh hơn, đồng thời tăng lãi suất mỗi ngày 3 triệu nếu cần thiết là 6 triệu. Khi anh Phi hỏi căn cứ Luật nào mà tăng vậy, anh Tùng bảo “luật là tôi đưa ra” và nói anh Phi hoàn toàn chịu trách nhiệm.



Những nạn nhân bị khủng bố tinh thần từ ngày này qua ngày khác, kể cả đêm khuya. Mỗi ngày có hơn 100 cuộc gọi điện thoại và hàng chục tin nhắn, nhiều người đã bị stress, trầm cảm, đau ốm và thất thần. Theo phản ánh của tất cả các nạn nhân, nhóm đòi nợ này dùng rất nhiều số điện thoại khác nhau để gọi và nhắn tin đe dọa, chặn số này thì họ sẽ dùng số khác để liên hệ, với các số như 0356.376.193, 0344.781.391, 0397.603.545, 0289.995.0008, 0969.304.197, 0985.282.097, 0877.276.295…

Bên đòi nợ liên tục thay đổi số điện thoại để gọi điện đòi nợ,hăm dọa anh Phi

Việc đòi nợ theo kiểu “trời ơi” và bán nợ cho công ty đòi nợ thuê của ngân hàng TP Bank là chuyện không còn là mới mẻ. Có rất nhiều khách hàng đã lên tiếng phản ánh sự việc nhưng đến tận bây giờ ngân hàng TP Bank vẫn ung dung hoạt động theo “luật rừng” mà mình đặt ra.



Đề nghị công an thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đòi nợ dưới hình thức xã hội đen để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tác giả: Mậu Duy

Nguồn tin: truyenthongvaphattrien.vn