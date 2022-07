Đà Nẵng: Diễn biến vụ gãy cần bơm bê tông khiến 2 người tử vong

Tối 11/7, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Tp.Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Tp.Đà Nẵng và Công an quận Hải Châu vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lao động thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin Người Đưa Tin có được, vị trí vụ tai nạn thuộc một công trình ngã tư Trần Đăng Ninh - Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

Tại vị trí trên vào khoảng gần 17h ngày 11/7, xe bê tông mang BKS 43C - 000.01 của Công ty CP bê tông Đăng Hải đang phun bê tông sàn tầng 4 tòa nhà công trình thì bất ngờ cần trục bơm bê tông bị gãy. Vụ tai nạn bất ngờ đã khiến một nhóm công nhân gặp nạn. Trong đó, có 4 người bị thương vong khi cần trục đè trúng.

Công an Tp.Đà Nẵng triển khai nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân tai nạn. Ảnh:CA

Đến tối 11/7, lực lượng chức năng xác định đã có 2/4 nạn nhân tử vong. Theo đó, ông N.P.S. 44 tuổi, trú quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng tử vong tại hiện trường. Ông S., bị cần trục đè trúng lên người và mắc kẹt ở hiện trường. Sau khi gỡ bỏ được cần trục, lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân đã tử vong.

Một nạn nhân xấu số khác là ông H.V.L, 49 tuổi, trú Tp.Đà Nẵng. Ông L., được đội cứu hộ giải cứu và tiến hành sơ cứu chuyển đến cơ sở y tế điều trị. Tuy nhiên, do vết thương va đập quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hai nạn nhân khác là cũng là nam giới hiện bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ở một diễn biến khác có liên quan, theo thông tin ban đầu, nhà thầu thi công công trình đã thuê xe bê tông của Công ty CP bê tông Đăng Hải đến để đỗ bê tông vào sàn tầng 4. Khi quá trình bơm bê tông đang diễn ra thì gặp sự cố đau lòng như trên.

Trước đó, như Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 11/7, tại Tp.Đà Nẵng đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn lao động thương tâm.

Vụ thứ nhất, chính là vụ việc công trình xây dựng ngã tư Nguyễn Lộ Trạch - Trần Đăng Ninh nói trên. Thời điểm này, các công nhân đang đỗ sàn thì bất ngờ cần trục xe phun bê tông bị gãy gập, đổ sập xuống. Cần trục này cao hàng chục mét đã gây ra nguy hiểm cho nhiều công nhân đang thi công.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Tp. Đà Nẵng tức tốc cử hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cần trục bê tông cao hàng chục mét bất ngờ gãy gây ra vụ tai nạn. Ảnh: CA

Vụ việc thứ 2, xảy ra trước đó ít giờ khiến 1 công nhân bị thương nặng. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Tp.Đà Nẵng, chiều 11/7, đơn vị nhận được cấp báo về việc có người bị điện giật bị bỏng nặng và đang mắc kẹt trên cột điện.

Nam công nhân thoát chết trong tích tắc nhờ sự ứng cứu kịp thời từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Ảnh:CA

Sự việc xảy ra tại đường số 1 Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Trước tình thế nguy cấp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mạng người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng hỏa tốc xuất xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã cứu được nam công nhân này. Anh này là N.Q, SN 2002, trú tỉnh Quảng Nam. Theo các nhân chứng, anh Q., là công nhân công ty bê tông đang hợp đồng thi công lưới điện tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Chiều 11/7, nạn nhân tiến hành làm việc trên lưới điện thì gặp nạn.

Trong một ngày, Đà Nẵng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động. Ảnh: CA

Hiện, các vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như khắc phục sự cố.

