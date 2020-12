Da luôn trắng hồng, mịn màng nhờ đậu đỏ

Là một loại thực phẩm quen thuộc, chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao, đậu đỏ thường được dùng trong việc chế biến những món chè ngon giải nhiệt ngày nắng nóng, xôi ngày thường, cháo bổ dưỡng cho những ngày mệt mỏi và còn có tác dụng bổ máu rất tốt cho bà bầu. Bên cạnh đó, đậu đỏ còn được xem là một phương thuốc làm đẹp da rất tuyệt vời với rất nhiều dưỡng chất cần thiết.

Mặt nạ dưỡng da

Nhờ giàu vitamin cùng công dụng kháng viêm, chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa nên đậu đỏ được chị em lựa chọn để làm thành nhiều loại mặt nạ dưỡng da khác nhau. Ưu điểm của liệu pháp làm đẹp này là an toàn cho sức khỏe, ít tốn kém. Đây cũng là phương pháp mà phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc ưa chuộng và sử dụng để chăm sóc nhan sắc.

Một số loại mặt nạ từ bột đậu đỏ chị em dễ dàng thực hiện tại nhà như trộn bột đậu đỏ xay nhuyễn cùng bã cà phê, thêm muỗng nhỏ dầu dừa hoặc dầu ôliu có tác dụng trị sạm da, xóa nám. Đậu đỏ kết hợp cùng mật ong giúp da sáng, căng mịn, tươi trẻ. Ngoài ra, phái đẹp còn có thể trị mụn, dưỡng da hiệu quả bằng bột đậu đỏ và sữa chua, hay đắp mặt bằng bột đậu đỏ hòa cùng lòng đỏ trứng gà giúp se lỗ chân lông, cho làn da mịn màng.

Tắm trắng tự nhiên

Tuy đậu đỏ không có vị chua nhưng lại chứa hàm lượng vitamin C đáng kể giúp da trắng sáng. Vitamin C có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do (nguyên nhân gây nếp nhăn), bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Vitamin E hạn chế sự phát tán của các sắc tố gây sạm da. Ngoài ra, đậu đỏ chứa hàm lượng protein, kali và chất sắt giúp làn da thêm săn chắc, trắng hồng tự nhiên.

Với các nguyên liệu đơn giản như bột đậu đỏ, sữa tươi, dầu dưa, nước cam tươi, phái đẹp đã có hỗn hợp làm trắng da tại nhà vừa an toàn lại vô cùng hiệu quả. Thoa hỗn hợp này lên toàn thân, massage xoay tròn khoảng 20 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện 3 lần/ tuần giúp làn da mịn màng, dần trở nên trắng hồng và khỏe mạnh.

