Đã bắt được nghi phạm vừa ra tù đâm chết người trên đường

Tối 7-10, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Quang Mạnh (SN 2001, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) tại khu vực phường Khánh Xuân.

Bắt giữ đối tượng Đỗ Quang Mạnh

Theo một lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk, nghi phạm Mạnh bị bắt giữa khi đang tìm cách ra khu vực bến xe phía Nam TP Buôn Ma Thuột. "Quá trình bắt giữ, đối tượng Mạnh không chống cự" - vị này thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 13 giờ cùng ngày, trên đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột) đã xảy ra án mạng.

Theo thông tin ban đầu, thanh niên đi xe máy đã chặn trước đầu ôtô do ông Y.T.B. (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Sau đó, 2 bên xảy ra cãi vã nhau. Lúc này, nam thanh niên bất ngờ rút dao ra đâm thẳng vào người đàn ông khiến người này gục xuống tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã chạy vào lâm viên TP Buôn Ma Thuột lẩn trốn. Sau đó, đối tượng đã trốn khỏi lâm viên và bị bắt tại khu vực cách hiện trường hơn 10 km.

Được biết, đối tượng Mạnh vừa ra tù 3 ngày.

Đối tượng Mạnh ung dung đi trên đường sau khi gây án

