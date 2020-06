Đã bắt được kẻ giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi ở nghĩa trang

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 25/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công an TP.Đà Lạt bắt được nghi phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi tại nghĩa trang Thánh Mẫu.

Nghi phạm này là Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, quê Thanh Hóa, đang cư trú tại huyện Lạc Dương). Thời điểm bị bắt, Tuấn đang uống cà phê tại huyện Lạc Dương. Bước đầu, nghi phạm Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 19h ngày 20/6, cháu L.T.K.T. (9 tuổi; con của anh L.V.T và chị T; quê Nghệ An, đang tạm trú tại tổ Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt) đi một mình từ nhà hàng xóm về gần tới nhà.

Lúc này, cháu T. bị một thanh niên chạy xe máy bắt lên xe. Sau đó, thanh niên này chở cháu T lên nghĩa trang gần đó khống chế và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi bị hiếp dâm, bé T. kêu cứu, tên sở khanh bỏ chạy, bé T được người dân đưa về nhà cha mẹ.

Nhận được tin báo, Công an P.7 và Công an TP. Đà Lạt đến gia đình cháu T. ghi nhận vụ việc, lấy lời khai, thu giữ quần áo của bé T còn vướng bùn đất, tinh dịch để giám định phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 21/6, gia đình đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa cháu T đi giám định thương tật vùng kín và trích xuất camera để điều tra vụ việc. Đồng thời, truy bắt hung thủ hiếp dâm bé T.

