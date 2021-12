Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô: 'Học viên cứ nộp tiền đầy đủ là có bằng'

Trong vụ án, Viện KSND tối cao truy tố ông Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng nhà trường), 2 cựu Hiệu phó Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà cùng 7 bị can khác về tội "Giả mạo trong công tác" với khung hình phạt tối đa 20 năm tù. Riêng bị can Trần Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô) bỏ trốn, hiện đang truy nã. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách vụ án, xử lý sau. Theo cáo trạng, trong quá trình tuyển sinh đào tạo của Trường Đại học Đông Đô, ông Trần Khắc Hùng thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh văn để sử dụng làm nghiên cứu sinh, học thạc sỹ, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch nên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm, cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu. Từ tháng 4/2018 - 3/2019, Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.