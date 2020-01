Cựu công an bắt cóc nữ sinh tống tiền 5 tỷ bị khởi tố

Ngày 19/1, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) về tội Bắt cóc để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Toàn là cựu công an từng công tác tại Công an huyện Cờ Đỏ, TP cần Thơ nhưng do nợ nần nên đã xin ra khỏi ngành khoảng 1 tháng này. Sau đó, y đã chủ động làm quen nữ sinh T.B.H. (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Trà Vinh) qua mạng xã hội. Trưa 13/1, cả nhóm tiến hành bắt cóc nữ sinh tại một quán cà phê ở TP Trà Vinh rồi dùng ô tô đưa đi và điện thoại cho gia đình đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc.

Sau đó, bọn chúng liên tục gọi hối thúc và thay đổi nhiều địa điểm giao tiền. Xác định đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, lực lượng Công an đã bàn tính kĩ và lên kế hoạch để tiến hành giải cứu nữ sinh.

Cuối cùng, đã phương án để cho mẹ nạn nhân ôm tiền đứng ở quốc lộ thuộc địa phận quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ để chờ bọn bắt cóc. Khoảng 1h30 sáng ngày 14/1, ô tô của chúng di chuyển đến hai đối tượng nhảy xuống xe giật cọc tiền. Mẹ nạn nhân truy hô thì nữ sinh bị đẩy từ xe ra ngoài. Ngay lập tức, Công an ập đến bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Tác giả: KIM HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong