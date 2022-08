Cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Trước đó, cuối tháng 4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Y tế, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty AIC, một số nhân viên công ty này và một số người thuộc Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới. Thời điểm tống đạt lệnh bắt tạm giam bà Nhàn đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Vũ và Nhàn đã móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá, thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại cả trăm tỉ. Bị can Vũ đã ký thủ tục, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mà Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch hội đồng quản trị trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, để mua sắm thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 476 tỉ đồng. Ông Phan Huy Anh Vũ, khi đó là giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, đã có hành vi thông đồng, móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá để lập, phê duyệt báo cáo thẩm định 11/12 gói thầu do Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn so với giá pháp luật quy định... Cơ quan điều tra xác định các hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỉ đồng.