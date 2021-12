Cưới nhau 5 tháng vẫn chưa được "động phòng", chồng phát hiện sự thật sốc về vợ mình

Một người đàn ông tại Trung Quốc đã vô cùng đau khổ và phẫn nộ khi bị lừa đảo hôn nhân. Anh kết hôn với một người phụ nữ từ gần 4 năm trước nhưng suốt 5 tháng sau đám cưới, 2 vợ chồng chưa từng làm "chuyện chăn gối". Đến tận ngày vợ bỏ nhà ra đi, người chồng mới phát hiện sự thật.

Theo trang Sina đưa tin, vào tháng 9/2018, anh Chen Denggao, 26 tuổi, sống tại thành phố Hán Trung, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã gặp và quen biết với cô Liu Chengcheng, 23 tuổi, thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Cả 2 đã kết bạn WeChat và trò chuyện với nhau rất nhiều, dần dần nảy sinh tình cảm. Anh Chen cảm thấy cô gái này rất ổn nên một thời gian sau đã ngỏ ý kết hôn.

Sau khi 2 bên gia đình gặp mặt nhau, vào tháng 12/2018, anh Chen và cô Liu đã đi đăng ký kết hôn. Sau đó, gia đình anh Chen đã chuyển hơn 90.000 nhân dân tệ (hơn 320 triệu đồng) vào tài khoản cá nhân của cô Liu như một món quà cưới. Một tháng sau, gia đình anh Chen cũng tổ chức một bữa tiệc với hơn 50 mâm cỗ để chiêu đãi người thân, bạn bè.

Anh Chen kể lại rằng vào đêm tân hôn, anh và cô Liu vẫn chưa "động phòng" với nhau do cô Liu lấy lý do mình đang đến kỳ kinh nguyệt. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau đám cưới, cô Liu đã cãi nhau với anh Chen vì những lý do nhỏ nhặt. Tới ngày thứ 3 thì cô Liu bỏ nhà đi.

Trong suốt 3 tháng sau đó, cô Liu cứ đi đâu đó 4-5 ngày rồi chỉ trở về nhà đúng một ngày, sau đó lại tiếp tục bỏ đi, không hề quan tâm đến chồng. Trong suốt khoảng thời gian này, anh Chen và cô Liu vẫn chưa từng quan hệ tình dục với nhau.

Cho đến hơn 7h sáng ngày 2/4/2019, tức là khoảng gần 5 tháng sau đám cưới, cô Liu bất ngờ thu dọn đồ đạc và bỏ đi, từ đó tới nay không trở về nhà nữa, cũng không có bất cứ liên lạc gì. Gia đình anh Chen đã nhiều lần tới nhà bố mẹ cô Liu để nói chuyện nhưng vẫn không thể thuyết phục được cô ta trở về nhà chồng.

Anh Chen cho biết, để chuẩn bị cho đám cưới, anh đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình, thậm chí còn phải đi vay mượn thêm, nào là tiền làm đẹp cho cô dâu, quà cưới, ảnh cưới, lễ vật cho nhà gái, trang trí nhà cửa... tiêu tốn tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ (hơn 356 triệu đồng), không thể ngờ lại nhận về cái kết tủi hổ này.

Không thể chấp nhận được việc vợ ôm tiền đi biệt tích, anh Chen đã quyết định báo cảnh sát, nhờ đó mới phát hiện một bí mật động trời mà cô Liu giấu kín. Hóa ra trước đây, cô Liu cũng từng trải qua vài cuộc hôn nhân chóng vánh khác.

Anh Li Wu được coi là nạn nhân đầu tiên của cô Liu. Vào năm 2013, anh Li Wu khi đó mới 22 tuổi, đã quen biết với cô Liu và quyết định làm đám cưới chỉ sau một tháng yêu đương. Anh Li Wu cảm thấy khá yên tâm vì 2 gia đình có quen biết nhau, sau đó đã gửi cho cô Liu 80.000 nhân dân tệ (hơn 285 triệu đồng) quà cưới. Tuy nhiên thời điểm đó, cô Liu vẫn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên cả 2 chỉ làm đám cưới về mặt hình thức chứ chưa đi đăng ký trên giấy tờ.

Nào ngờ chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô Liu viện cớ rằng không quen với cuộc sống mới này và thường xuyên bỏ đi. Nửa năm sau, cô Liu bỏ đi không dấu vết. Anh Li Wu rất tức giận nhưng nể mặt 2 gia đình có quen biết nên không muốn truy cứu, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua.

Vài năm sau, cô Liu cũng từng kết hôn với một người đàn ông nữa là Lin Tong, nhận được từ anh ta 110.000 nhân dân tệ (hơn 391 triệu đồng) quà cưới. Và kịch bản lặp lại một lần nữa, cô Liu viện đủ lý do để một đi không trở lại.

Anh Chen Denggao rất sốc khi biết được sự thật này, không thể ngờ người vợ trẻ tuổi của mình từng trải qua 2 đời chồng. Lần nào cô ta cũng dùng cách thức giống nhau, khi lấy được tiền quà cưới sẽ viện lý do không hòa hợp, cố ý phát sinh mâu thuẫn để bỏ đi biệt tích. Tin rằng đây là hành động lừa đảo hôn nhân, vào tháng 10/2021, anh Chen đã tố cáo cô Liu với cảnh sát, muốn truy cứu trách nhiệm hình sự và đòi lại tiền của mình.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, phía cảnh sát lại nói rằng không thể kết tội cô Liu lừa đảo hôn nhân do không đủ bằng chứng. Mặc dù cô Liu từng lam đám cưới với anh Li Wu và anh Lin Tong nhưng đó đều là đám cưới về mặt hình thức, chưa từng đăng ký kết hôn, tức là chưa phải vợ chồng hợp pháp. Chỉ có cuộc hôn nhân giữa anh Chen với cô Liu là hợp pháp nhưng tính đến nay, cả 2 vẫn chưa ly hôn và cô Liu cũng chưa tái hôn với người khác. Cô Liu còn viện cớ rằng mình không thường xuyên về nhà là do phải đi làm xa.

Chính vì vậy, hành vi của cô Liu vẫn chưa đủ để cấu thành tội phạm. Dù anh Chen và gia đình vô cùng phẫn nộ và bức xúc nhưng chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô Liu sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn