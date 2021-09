Cuộc sống kín tiếng của ca sĩ Thu Minh ở Singapore

Gặp Thu Minh ở Singapore hiện giờ, nhiều người ngạc nhiên vì gần như cô thay đổi hẳn so với trạng thái lúc nào cũng như sẵn sàng lên sân khấu ở Việt Nam. Giọng ca “Đường cong” rất ít trang điểm, nếu có thì cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, thay vào đó cô thường để mặt mộc và trung thành với những trang phục gọn nhẹ, cơ động.

Thu Minh luyện tập ở nhà cùng bạn bè

Thời tiết ở Singapore lúc này khá nóng nên Thu Minh rất chăm đến bể bơi ở nhà bạn. Tại đảo quốc sư tử, Thu Minh có một nhóm bạn gái thân, trong đó có cựu người mẫu Bằng Lăng. Bể bơi nhà Bằng Lăng là địa điểm cô thường lui tới nhất. Gia đình Bằng Lăng hiện sống trong căn nhà cổ có khuôn viên rộng 5.000 m2. Nơi đây được trang bị hồ bơi, vườn cây và bãi cỏ như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Thu Minh cho biết, từ nhà cô đến nhà Bằng Lăng khoảng 5 cây số và cô sẽ tranh thủ chạy bộ sang chứ ít khi phải dùng đến xe. Trung bình mỗi tuần một lần, Thu Minh sẽ sang nhà bạn chơi, vừa để giao lưu giải trí, vừa để thưởng thức những món Việt mà Bằng Lăng nấu. Hôm nào không đến nhà bạn, Thu Minh sẽ chạy bộ vào buổi sáng.

Giống như ở Việt Nam, hiện các phòng tập ở Singapore cũng đều đóng cửa, cho nên việc tập luyện của Thu Minh thường diễn ra ở nhà. Để giữ dáng, Thu Minh chọn những môn đốt ca lo cao như chạy bộ, tập yoya, gym hoặc cardio. Nhờ chăm tập luyện, nữ ca sĩ vẫn giữ được phom người gần như hoàn hảo, ở tuổi ngoài 40 nhưng cơ thể cô gần như không có dấu hiệu xuống cấp, không có mỡ thừa, da láng mịn, bụng phẳng...

Thu Minh và Bằng Lăng trong khuôn viên vườn nhà Bằng Lăng

Thu Minh từng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi khoe cơ bụng số 11 và đường thắt eo. Nhiều người còn đặt nghi vấn cô phẫu thuật tạo hình vòng hai. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phủ nhận và cho biết đây là thành quả của việc chăm chỉ luyện tập.

Bên cạnh thể thao, Thu Minh còn chú ý ăn uống healthy bổ sung nhiều rau xanh, protein và các loại tinh bột tốt từ bánh mỳ nguyên cám, yến mạch... Cô chỉ ăn uống thả phanh khi cùng nhóm bạn thân vào bếp làm món Việt hoặc được siêu mẫu Bằng Lăng đãi những món khoái khẩu.

Thu Minh lấy chồng tương đối muộn (34 tuổi). Ông xã cô là doanh nhân Otto, người Hà Lan, hơn Thu Minh 20 tuổi. Hai người có một con chung là bé Gấu. Thu Minh chia sẻ: “Tôi và ông xã chung quan điểm không đặt áp lực lên con bằng những kỳ vọng bé phải trở thành một đứa trẻ lỗi lạc. Lúc đi học, tôi vốn không phải học trò giỏi nhưng hiện cũng có sự nghiệp với vài thành tựu riêng. Chồng tôi học ngành Luật nhưng không tốt nghiệp mà chuyển hướng kinh doanh. Vậy nên chúng tôi chẳng đòi hỏi Gấu phải học giỏi ở trường mà mong muốn phát hiện điều gì đó đặc biệt ở bé để hỗ trợ và bồi dưỡng. Sau cùng, tôi muốn con được sống một cuộc đời hạnh phúc, hạnh phúc với những điều bé thực sự muốn làm”.

Thu Minh tự cắt tóc cho con

Từ ngày sang Singapore, Thu Minh nói rằng cô rất nhớ sân khấu và khán giả vì ít cơ hội được hát. Từng có lần nữ ca sĩ dự định về Việt Nam hát một số show lớn nhưng phải huỷ vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cho nên mỗi lần được tham dự các chương trình online gây quỹ cho đồng bào trong nước, cô đều rất hào hứng.

Mới đây, trong chương trình “Chia sẻ để gần nhau hơn”, trên sóng trực tiếp, Thu Minh bày tỏ: "Tôi rất vinh dự khi được góp mặt vào một đêm nhạc thực sự có ý nghĩa cho cộng đồng như thế này. Lâu lắm rồi, tôi chưa được đứng trên sân khấu, chưa được hát cho khán giả của mình. Tôi thật sự nhớ mọi người rất nhiều". Sau đó, cô trình diễn live ca khúc “When you believe” cùng dàn nhạc, kèm lời nhắn gửi: "Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần tất cả chúng ta có niềm tin".

Gia đình nhỏ của Thu Minh

Đây là chương trình hòa nhạc trực tuyến ngoài mục đích lan toả năng lượng yêu thương thông qua âm nhạc, còn thu hút sự chú ý, tham gia đóng góp của đông đảo cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Ngày 9/9 Thu Minh sẽ góp mặt trong đêm nhạc “Sing for life, sing for love” tập 4 với chủ đề “Nắng trong tim” cùng Hoàng Bách, Anh Tú, Orange, nhạc sĩ Dương Cầm và Background Band. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cùng một số đối tác tổ chức.

Toàn bộ số tiền gây quỹ được trong tập 4 sẽ được dùng để mua các gói nhu yếu phẩm trao tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các bác sĩ cũng như lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.

Tác giả: Đạt Nhi